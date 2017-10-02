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Мода / Коллекции

Коллекция Valentino, как спасение от серых будней

Весна-лето 2018

На мудборд Пьерпаоло Пиччоли была наклеена фотография Земли, сделанная астронавтами в 1968 году во время миссии на Луну. Ниже приводилась цитата астронавта Уильяма Андерса: "Мы прошли этот путь, чтобы исследовать Луну, но самое главное, что мы обнаружили – Землю". В моде все, что связано с космосом, принято обозначать как "футуризм". Но в коллекции Valentino Пьерпаоло Пиччоли не пытается предсказать будущее, оно уже наступило. "В этой коллекции все о том, как сделать необычным то, что стало обычным. Иногда, чтобы это увидеть, нужно отойти в сторону и посмотреть на все другим взглядом", – говорит Пиччоли. 

В результате мы получаем коллекцию, в которой женственные и мягкие силуэты смешиваются со спортом. В подтверждение своих слов о том, что обычное может быть необычным, Пиччоли показывает байкерские куртки, сшитые из прозрачной клеенки, анораки украшает крупными пайетками (то, как Пиччоли использует пайетки – не что иное, как мастерство), благодаря чему они теряют присущую им жесткость. Стилизованы они с короткими шортами с крупными накладными карманами, с ассиметричными шелковыми туниками и блестящими топами.

Коллекция Valentino, как спасение от серых будней (фото 1)

Кроме известной фотографии NASA Пьерпаоло вдохновился эпосом итальянского поэта Лудовико Ариосто "Неистовый Роланд". "Я был впечатлен той частью, когда Роланд сходит с ума из-за любви и отправляется на Луну, чтобы прийти в себя. Это важно, потому что Луна – это то место, где вы можете найти то, что потеряно", – рассказывает Пиччоли. Романтическая история в коллекции воплотилась в блоке с коктейльными и вечерними платьями. Таких здесь на любой вкус: короткие с объемными оборками, прозрачные в пол с глубокими декольте, расшитые пайетками и цветочной аппликацией. Действительно, коллекция Valentino может стать спасением в тот момент, когда окружающая действительно станет серой и удручающей. В ней столько красоты, которая вдохновит и поможет взглянуть на жизнь другими глазами. 

Buro247.kz

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