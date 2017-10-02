Коллекция Valentino, как спасение от серых будней

На мудборд Пьерпаоло Пиччоли была наклеена фотография Земли, сделанная астронавтами в 1968 году во время миссии на Луну. Ниже приводилась цитата астронавта Уильяма Андерса: "Мы прошли этот путь, чтобы исследовать Луну, но самое главное, что мы обнаружили – Землю". В моде все, что связано с космосом, принято обозначать как "футуризм". Но в коллекции Valentino Пьерпаоло Пиччоли не пытается предсказать будущее, оно уже наступило. "В этой коллекции все о том, как сделать необычным то, что стало обычным. Иногда, чтобы это увидеть, нужно отойти в сторону и посмотреть на все другим взглядом", – говорит Пиччоли.

В результате мы получаем коллекцию, в которой женственные и мягкие силуэты смешиваются со спортом. В подтверждение своих слов о том, что обычное может быть необычным, Пиччоли показывает байкерские куртки, сшитые из прозрачной клеенки, анораки украшает крупными пайетками (то, как Пиччоли использует пайетки – не что иное, как мастерство), благодаря чему они теряют присущую им жесткость. Стилизованы они с короткими шортами с крупными накладными карманами, с ассиметричными шелковыми туниками и блестящими топами.

Кроме известной фотографии NASA Пьерпаоло вдохновился эпосом итальянского поэта Лудовико Ариосто "Неистовый Роланд". "Я был впечатлен той частью, когда Роланд сходит с ума из-за любви и отправляется на Луну, чтобы прийти в себя. Это важно, потому что Луна – это то место, где вы можете найти то, что потеряно", – рассказывает Пиччоли. Романтическая история в коллекции воплотилась в блоке с коктейльными и вечерними платьями. Таких здесь на любой вкус: короткие с объемными оборками, прозрачные в пол с глубокими декольте, расшитые пайетками и цветочной аппликацией. Действительно, коллекция Valentino может стать спасением в тот момент, когда окружающая действительно станет серой и удручающей. В ней столько красоты, которая вдохновит и поможет взглянуть на жизнь другими глазами.