Коллекция Litkovskaya для фанатов "Твин Пикса" и Лоры Палмер

Выход третьего сезона сериала "Твин Пикс" наделал немало шума не только в кинематографе, но и модной индустрии. Дизайнеры, вдохновленные возвращением любимого сериала, выпускали капсульные коллекции в его честь, бьюти-бренды создавали кремы для тела и рук под названием "Вишневый пирог" и "Кофе с пончиками", сам Дэвид Линч дал добро на огромное количество официального мерчендайза в честь "Твин Пикса" и лично выпустил доски для катания в коллаборации со скейтерским брендом Habitat Skateboards. Украинский дизайнер Лилия Литковская премьеру вниманием тоже не обошла и посвятила весенне-летнюю коллекцию Litkovskaya одному из главных персонажей сериала – Лоре Палмер.

Как известно, Лору Палмер нашли мертвой, завернутой в целлофан. Благодаря этому образу дизайнер вспомнила картину "Офелия" художника-прерафаэлита Джона Милле, на которой возлюбленная Гамлета изображена утопленной в мутной воде. Отсюда в коллекции Litkovskaya обилие клеенки и сетки с ручной вышивкой. Длинные платья – белые и прозрачные с вышивкой – отсылают к романтичным и немного грустным девушкам с картин прерафаэлитов, плащи с объемными плечами и белыми воротничками сшиты из перфорированной клеенки, а красные брючные костюмы и свитера ненавязчиво напоминают о "Твин Пиксе" и Лоре Палмер.