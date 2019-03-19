Капсульная коллекция ASSEL к Наурызу

Казахстанский бренд ASSEL, основанный в 2015 году Асель Нусипкожановой и Еленой Шаxмаммадли, запустил специальный проект Stories – серию небольших тематических капсульных коллекций футболок и толстовок с авторскими принтами. Выходить в продажу они будут каждые 2-3 месяца. Из ближайших тем: Kids Stories, основанные на рисунках детей и Zodiac stories. Первая капсульная коллекция посвящена Наурызу. Для 01 Stories – Nauryz edition Асель Нусипкожанова нарисовала акварелью и распечатала на шелке принты. Их мотивы навеяны воспоминаниями дизайнера и интерпретируют традиции и семейные отношения. На этих принтах – сценарии жизни, хорошо знакомые не только Асель, но и любому казахстанцу: девушки, танцующие камажай, слоган "Ак Жол", влюбленная девушка в платье невесты, которая возлежит на своем приданом.

«Танец камажай всегда меня завораживал грациозными движениями женских кистей. Этот танец - спокойное и романтичное покачивание, напоминающее о весне и прекрасных моментах цветущего сезона. Во фразу "Ак жол" вкладывается глубокий смысл. Ее произносят, благословляя с верой, что все будет хорошо. В них - светлый путь невесты, теплое напутствие и пожелание удачи. Жасау – мечтая о прекрасном будущем, влюбленная девушка в платье невесты Assel возлежит на своем приданом - лоскутных одеялах корпе, сшитых старшими женщинами ее семьи.

Аже сыйы - подарок бабушки. С этим обычаем связана одна моя семейная история. Когда мне было 20 лет, мы отмечали очередной Новый год в кругу нашей большой семьи. Мы веселились и по традиции дети ставили концерт, в финале которого взрослые дарили им подарки. Моя апашка принесла из соседней комнаты две корпе и подарила их мне как ее благословение. Это было неожиданно и так особенно, что я запомнила тот момент, как что-то священное, что вечно будет жить в моем сердце. Я всегда была близка со своей апа и в моем творчестве много отголосков моей общей истории с ней. Апашка ушла, ушла и мама, а взрослые женщины моей семьи продолжали делать для меня приданое своими руками. Каждая дарит его с пожеланием здоровых детей, счастливого брака или крепкого здоровья. Это жест солидарности, любви и упорства. Дар моей семьи", – комментирует Асель Нусипкожанова.

Продажа капсульной коллекции Nauryz Stories стартует 21 марта в Esentai Gallery и Synesthesia Concept Store.