Как могла бы выглядеть сегодня принцесса Диана?

"Я бы хотела быть королевой ваших сердец", – сказала принцесса Диана в одном своем интервью. Как бы то ни было, фраза оказалась пророческой. Спустя 20 лет после ее смерти британцы продолжают приносить цветы к месту ее гибели в Париже, а дизайнеры и стилисты со всего мира продолжают вспоминать ее как символ безупречного персонального вкуса. Влияние Леди Ди через года оказалось настолько велико, что ей продолжают посвящать фильмы, музыку и коллекции.

Так, прогрессивный streetwear, благодаря которому прославился бренд Off-White американского стилиста Вирджила Абло, кажется невозможным примерить на Диану, воплощение классической женственности и элегантности. Но для креативного директора Канье Уэста нет ничего невозможного. "Она была сильной личностью, и, несмотря на свое положение, она смогла сформировать уникальный посыл через свой персональный стиль", – прокомментировал дизайнер. По его словам, его вдохновило то, как она смогла выразить себя, несмотря на тот факт, что вся личная жизнь публичных персон строго контролировалась – от того, что они говорили на публике, до того, как они одевались.

Для коллекции Абло отобрал знаковые образы принцессы. Любимые ею платья в горошек с широкими плечами, брючные костюмы, пиджаки, юбки-карандаш, брюки для спортивной езды – дизайнер представил свои вариации ее любимых вещей. Особое внимание уделено украшениям – в частности, жемчужным чокерам, в которых Диана регулярно появлялась на мероприятиях. Обувь для показа подготовил бренд Jimmy Choo, которому особенно благоволила принцесса.