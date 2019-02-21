Jil Sander: минимализм, который мы заслужили

В одном из своих интервью для Vogue креативные директоры Jil Sander и супружеская пара Люси и Люки Мейер рассказывали, что, несмотря на внушительный архив бренда, они при создании новых коллекций в него не заглядывают. "Так лучше. Нам интересно создавать новые коды Jil Sander вместо того, чтобы реанимировать модели 25-летней давности. Более того, Jil Sander – один из первых lifestyle-брендов, который вышел за рамки моды. Это история о людях, которые носят такую одежду, и о том, как они себя в ней ощущают", – говорят дизайнеры. В своём подходе они близки к идеологии Hermès и Надеж Ване-Цыбульски, которая сейчас руководит домом.

В том же интервью Vogue Люси Мейер рассказывала, что её мама была одержима белыми рубашками Jil Sander. Став одним из креативных директоров бренда, Люси свои воспоминания воплощает в коллекции. В новой коллекции дуэт сделал пару длинных рубашек. Какие-то из них можно носить как платья, какие-то – надевать поверх брюк или леггинсов. Последний вариант особенно хорош для тех, кто любит многослойность, в таких образах рубашка перестает быть просто рубашкой, а становится туникой, удлиненным пиджаком или даже пончо. Брюки – нарочито широкие и длинные, однако, есть и леггинсы, потому что к ним есть большой интерес со стороны потребителя. Но даже не метаморфозы с белой рубашкой делают коллекцию Jil Sander безупречной, а сам подход к её созданию. Любые вещи из любого образа можно смешивать друг с другом, чтобы создать гардероб, который будет соответствовать индивидуальности человека, его образу жизни и потребностям.