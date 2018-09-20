Без Celine не пропадем: коллекция Jil Sander

Показ Jil Sander проходил в здании бывшей миланской фабрики, производившей невероятные рождественские пирожные Panettone Milanese. Фабрика уже закрыта, и о вкусностях у миланцев остались лишь воспоминания. Тем не менее, вкусно – это то, что показали вчера на подиуме креативные директоры Jil Sander – Люси и Люк Мейер. "Вкусно", разумеется, в рамках эстетики Jil Sander, которая придется по душе поклонницам старого Celine, которые грустят об уходе Фиби Файло.

Jil Sander следующим летом – идеальный минимализм с большим количеством геометрических деталей: острая линия плеча на жилетах, трапециевидной формы пиджаки, большие манжеты прямоугольной формы на длинных рубашках. Большая часть вещей коллекции – особенно брючные комплекты серых и синих оттенков – напоминают утилитарную моду коммунистических стран 60-х годов. Но коллекцию Люка и Люси Мейер назвать "строгой униформой" язык не поворачивается – чувственности одежде Jil Sander хватает. Будь то ассиметричные глубокие вырезы или полупрозрачные ткани.