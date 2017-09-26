Все о моей матери: Новая коллекция Jacquemus

Несколько недель назад Jacquemus выпустил черно-белые кадры рекламной кампании сезона осень-зима 2017/18. К удивлению поклонников и критиков, на ней не было никакой одежды. Лишь обнаженная пара, страстно целующаяся на пустом пляже. Снимки как нельзя лучше отразили настроение французского бренда – любвеобильное, вдохновленное культурой и темпераментом юга Франции.

На моделях также немного одежды – легкие платья с запахом, юбки на завязках, объемные топы, платья-рубашки. Благодаря обильной драпировке создается ощущение, что эти девушки торопились с пляжа в город, накинули на себя первую попавшуюся вещь и завязали ее на бедрах. На мокрых волосах – широкополые шляпы и шарфы на манер тюрбана. Загорелая, длинноногая и естественно сексуальная – так, по мнению Симона Порт Жакмюса, выглядит настоящая жительница юга Франции. Ей не нужны дополнительные ухищрения – никакого макияжа, укладки или сложносочиненных аксессуаров.

Дизайнер, выросший в деревне недалеко от Марселя, черпал образ в воспоминаниях о своей матери, которую он потерял в раннем возрасте. "Я выбрал фотографию моей матери, прогуливающейся по порту летом, – объяснил дизайнер. – У нее был шарф вокруг головы, эти керамические серьги и парео на бедрах. Она всегда улыбалась и выглядела такой счастливой. Люди все еще останавливают меня в деревне и говорят: "Твоя мама? Она была такой красивой!". По словам дизайнера, так или иначе, каждая его коллекция связана с ней и вдохновлена ее образом.