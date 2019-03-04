Hermès: классика всегда будет современной

Что такое роскошь сегодня? Все модные дома, чьё имя так или иначе ассоциируется с роскошным образом жизни, сегодня по-новому переосмысливают значение этого понятия. Versace, вопреки всем трендам на минимализм, нормкор и асексуальность, возвращаются к золотым цепям и буйству красок, Dior делают ставку на социальный аспект этого понятия – на право быть собой, Chanel акцентируют внимание на наследии. Все эти поиски в большей или меньшей степени можно назвать удачными, но если говорить об особой "концентрации роскоши" на каждом квадратном миллиметре ткани платья или кожи, из которой сделаны сумки, – вспоминается в первую очередь Hermès.

Креативный директор Надеж Ване-Цыбульски очень редко отходит от исторических кодов марки. При первом же взгляде можно понять, что Hermès ставят себя чуть выше современных модных правил: здесь нет остромодных вещей и аксессуаров-хайлайтов. Одежда и аксессуары от Hermès созданы на долгие годы, они не вписываются в бесконечный цикл потребления. Ведь расточительность – противоположность роскоши.

"Классицизм – как современный взгляд на жизнь", – так описала свой подход к созданию одежды Надеж Ване-Цыбульски. Нельзя выразиться точнее. Идеально скроенные пальто разных силуэтов и форм, юбки-карандаши длиной до колена, шёлковые блузы с эмблемами "H", высокие сапоги из кожи и замши, приталенные пиджаки, водолазки и кашемировые джемеры – все эти предметы так или иначе есть в гардеробе у каждого из нас. В этой же коллекции появились даже пуховики из мягкой, пластичной кожи, которой не страшен снег и дождь, наполненные гусиным пухом. Но именно к этим вещам прикипаешь душой, их хочется носить из года в год. И как хорошее вино (или, в случае с Hermès, превосходно выделанная кожа), с годами они становятся только лучше.