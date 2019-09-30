Посвящение кожевенным ремесленникам в новой коллекции Hermès

Hermès – это всегда про ремесло и традиции. История дома началась в 1837 году с мастерской по изготовлению экипировки для экипажей и верховой езды. С тех пор традиции работы с кожей передаются в этом доме из поколения в поколение, и уже много лет марка является гарантом качества и высшего стандарта в этом деле. Позже появятся не менее популярные шелковые платки-каре и знаменитая сумка Birkin, которым будут посвящены отдельные, не менее значимые главы в истории марки, но аксессуары из кожи останутся основой всего, что когда-либо производилось французским брендом.

В этом году креативный директор Надеж Ване-Цыбульски стала матерью – возможно, именно это повлияло на её желание обратиться к самым истокам. Так, вдохновением для коллекции послужил классический кожаный фартук, который надевают ремесленники цеха перед работой. Большая часть образов была выполнена целиком из кожи, в разных её воплощениях. Тонкие замшевые топы с открытыми проймами для рук, брюки из плотной гладкой кожи, пиджаки, платья и туники в стиле 90-х годов – времени, к которому особенно неравнодушна Ване-Цыбульски.

Определенным вызовом для мастеров дома стало намерение дизайнера сбалансировать исторические коды и требования современности. Поэтому особого внимания заслуживает черное платье из оленьей кожи с небольшой пряжкой спереди – кожа отшлифована так, что и при взгляде, и при носке она ощущается на теле как тончайший шелк.