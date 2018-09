Два мнения о дебютной коллекции Эди Слимана для Celine

Прошлой ночью в Париже свою первую коллекцию для Celine показал Эди Слиман. Без сомнения, это было самое ожидаемое шоу этого сезона. Кому-то пришелся по душе показ и новое видение французской марки, а кто-то остался не в восторге. Делимся двумя полярными мнениями по поводу самой обсуждаемой коллекции сезона.

Анара Кукиева, шеф-редактор

С момента назначения Эди Слимана новым креативным директором Celine маленький и снобский модный мирок разделился на тех, кто "руки прочь от Эди" и тех, кто уверен, что "Celine - R.I.P". Да, в том виде, в котором мы знали Celine, бренд умер. Но я не вижу в этом катастрофы или ситуации, которая стоит рефлексии. Мое отношение к моде легкое, а любые перемены расцениваю как что-то новое и интересное. Celine Фиби Файло - это прошлое. Красивое, сильное, которому мы можем тысячу раз говорить "спасибо", но прошлое. Celine by Hedi Slimane - это настоящее и ближайшее будущее. Если оно вам по душе - добро пожаловать в мир рок-н-ролла, совершенных брючных костюмов и экстремальных мини на худых ногах. Если нет - для вас куча а-ля «селиновских» брендов. А что касается разговоров о том, что секс сегодня не «в моде», то я убеждена, что каждый сегодня выбирает свою актуальность. Одним - леопард и питон, другим - монохром и глухой крой, третьим - кроссовки и худи.

Большой талант и сила Слимана в том, что он приходя в любой новый для себя модный бренд - Dior Homme или Yves Saint Laurent - так или иначе радикально менял визуальную составляющую. И не только - менял все - от логотипа до дизайна бутиков. И всегда это приводило к невероятному успеху. Более того, когда Эди покидал свой руководящий пост, бренды продолжали следовать заданной дизайнером линии.

В его последнем интервью я для себя прочла пару важных мыслей Эди. "Наши с Фиби Файло стили и видение моды очень разные. Но что она, что я начинаем работу в новом модном доме не подражая тому, что делали до нас. Мы приходим в бренд с собственными историями, с собственной культурой, со своей семантикой. Мы должны быть собой. Я не буду отступать от своего стиля, от того, что делало меня мной. Это будет продолжаться в Celine. Я также буду отстаивать парижское видение на моду, которое связано с моей юностью, чему я научился от Ив Сен-Лорана и Пьера Берже".

Это твердая и честная позиция дизайнера. Какие могут быть вопросы после сказанных слов? Все сказанное/написанное в ответ будет бессмысленным.

Катерина Милославская, редактор раздела "Культура"

"Мне кажется, что Фиби Файло и Эди Слиман в чем-то очень похожи. Например, в своем подходе к работе – жестком и бескомпромиссном. Файло ставила концерну LVMH ультиматумы: дизайнерская команда должна была приезжать к ней в Лондон (в Париж она переезжать не собиралась), одежда не продавалась онлайн, у марки даже не было страницы в Instagram. Дизайн-команда также отзывалась о ней как о человеке прямом и знающем, чего хочет. Слиман известен тем, что заходил в любой бренд "открывая дверь ногой", если так можно выразиться. Уничтожал все следы предшественника, полностью перекраивал марку под своё видение, менял всё, вплоть до логотипа и плитки в бутиках.

Факту его назначения удивились все – нет в модной индустрии людей более разных в своих взглядах на женский стиль, чем Фиби Файло и Эди Слиман. Кто-то говорит, что у Celine, как достаточно молодой марки по сравнению с гигантами типа Dior или Chanel, никогда не было своей ДНК – основателя с мировым именем, культовых вещей, истории. И потому этот бренд может быть любым – например, Майкл Корс создавал для него типичные вещи Michael Kors. Я не согласна. За время своей работы Файло прославила бренд в массах (масс-маркет копирует луки подчистую), одежда Celine стала синонимом хорошего вкуса среди интеллектуалов (в противовес худи и кроссовкам), а ее модели сумок успешно делают кассу LVMH. Разве это не есть ДНК? Или даже так: почему она не может появиться сейчас?

Эди Слиман, надо отдать должное, не стал разрушать всё, что сделала его предшественница. Унисекс-костюмы с его signature look вполне в духе Файло. И даже развратные рок-н-ролльные мини-платья, которые он очень любил в Saint Laurent, стали менее развратными. Но если костюмы – это вполне себе cool, как любит говорить критик моды Елена Стафьева, то вот короткие платья, вырезы и шнуровка – не совсем. Скорее hot, и такая одежда мне не кажется актуальной в 2018 году. В любом случае, я не ностальгирую по Фиби – у нас осталась еще куча брендов, которые работают в схожей стилистике. Jil Sander, Lemaire, The Row – c ними не пропадем. А уходить с вечеринки всегда лучше в самый её разгар, и в этом плане я прекрасно понимаю Фиби Файло".