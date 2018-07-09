Прямиком из сказки: лучшие кутюрные коллекции сезона

Chanel

Для последнего шоу Карл Лагерфельд воссоздал набережную Сены, ту ее часть, где годами обитают букинисты. Только вместо старинной макулатуры на полках оказались фолианты из библиотеки Коко Шанель – говорят, дизайнер их практически не читала, но считала книги обязательным предметом декора. Классические твидовые костюмы получили новое прочтение – вместо обычных рукавов Лагерфельд предлагает разрезанные как у кейпов. Короткие, длинные, шерстяные, с пуговицами и обязательно с длинными перчатками.

Но больше всего внимания обратил на себя финальный образ невесты. Модель Адук Акех представила блестящий костюм-двойку цвета морской волны. Вдохновением для этого образа послужила Симона Вейль – французская писательница, политик, юрист. Она дважды становилась министром здравоохранения Франции, а также была первой женщиной, возглавившей Европарламент. Симоны не стало 30 июня прошлого года. С Chanel ее связывали нежные отношение – наряд, в котором она была на официальной церемонии вступления во "Французскую академию", был создан для Симоны лично Карлом Лагерфельдом.

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Valentino

Новую кутюрную коллекцию Пьерпаоло Пиччоли для Valentino критики назвали одной из лучших работ сезона. Было за что. Кутюр Пиччоли – кутюр в его самом традиционном представлении. Обилие тонкой ручной работы, фантазийный дизайн и театральность – вот три составляющие последней коллекции. Источников вдохновения было множество, и все – разные. Зигги Стардаст, греческая мифология, барокко, флористика. Но больше всего восторгов в соцсетях вызвали прически, которыми занимался стилист по волосам и креативный директор Redken Гидо Палау. Гигантский начес Палау назвал очень лаконично – Big Hair. Повторить такой дома вряд ли получится.

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Viktor & Rolf

В этом году бренду Виктора Хорстинга и Рольфа Снорена исполняется четверть века, потому и новая коллекция стала ретроспективной. Каждый из 26 белых монохромных образов отсылал к конкретному наряду Viktor & Rolf из прошлых коллекций. Хотя дизайнеры и назвали эту коллекцию "Безукоризненной", более подходящее название для нее "Вне времени". Так, объединив наряды разных коллекций, времени, трендов, фактур и задумок и воспроизведя их в белом цвете, они создали что-то совершенно новое. "Каждая из этих вещей имеет разное настроение, но сейчас все смешалось, объединилось. Это, в какой-то степени, освежает", - рассказал после показа Виктор Хорстинг.

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Givenchy

Кутюрную коллекцию Givenchy Клэр Уэйт Келлер посвятила Юберу де Живанши, который скончался в начале этого года. В ходе показа, посвященного любимому кутюрье Одри Хепберн, звучала песня Moon River из фильма "Завтрак у Тиффани". Знаменательно, что именно для этого фильма Юбер де Живанши создал самое известное "маленькое черное платье". Коллекция называется Caraman, и отсылает к зданию бывшего одноименного отеля в восьмом округе Парижа, куда Живанши перевез свое кутюрное ателье в 1959 году. В конце вместо традиционного свадебного платья дизайнер показала черный бархатный наряд с капюшоном, отсылающий к монашеским одеяниям.

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Sonia Rykiel

Модный дом, который за всю свою историю существования ни разу не участвовал в Неделе высокой моды, представил первую кутюрную коллекцию. Этим событием бренд решил отпраздновать свой полувековой юбилей. Новый креативный директор марки Жюли де Либран рассказала, что шоу стало данью уважения всем сотрудникам, которые когда-либо работали в ателье. На подиуме были представлены традиционные изделия из трикотажа, уже ставшие символом бренда, и, конечно, полосатый принт. А закрыл шоу наряд невесты из денима. Также креативный директор сообщила, что если продажи пойдут, Sonia Rykiel снова появится на подиуме в январе.

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Текст: Эльмира Саду