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Коллекция Haider Ackermann: Если обнажаться, то тонко и элегантно
Чувственность в широких брюках и жакетах, застегнутых наглухо
Хайдер Акерманн принадлежит к классу элитарных женских портных. Он не ориентируется на уличную моду и молодое поколение Instagram. Он всегда как-будто в стороне от любой шумихи.
Хайдер Акерманн – для наигравшихся в моду, но и для самых ярких. Незаметным в его одежде не останешься, взять, к примеру, его классический костюм, который всегда сядет идеально. Точеный и линейный крой, подчеркнутые плечи без лишнего объема, выделенная талия и узкие брюки.
Глухо застегнутые жакеты в весенне-летней коллекции дизайнер разрезал ассиметрично слева направо, оставил только одну пуговицу, и так тонко, сексуально и элегантно, обнажил ключицу и талию. Эта же чувственность прослеживается в образах с широкими брюками с шелковой драпировкой на поясе и спортивными бомберами. Бомберы, конечно, не застегнуты и заправлены в брюки. Новая коллекция Haider Ackermann выглядит на порядок строже предыдущих, аскетичнее и прямолинейнее, не теряя при этом красоты и чувственности.
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