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Мода / Коллекции

Вся одежда из коллаборации H&M x Moschino

Время повеселиться и посмеяться над собой

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Текст: Buro247.kz

H&M показали лукбук совместной с Moschino коллекции, которая поступит в продажу 9 ноября. Коллекция оказалась большой: в неё вошла масса базовых вещей вроде футболок, свитшотов и худи с изображениями Микки Мауса, музыкальных дисков и золотых цепей. Для самых смелых – провокационные принты в виде презервативов с надписью Ready to Wear. 

Джереми Скотт не был бы собой, если бы не включил в коллекцию массу смешных вещей и тех, что могут напоминать Chanel или Versace. В этом нет ничего удивительного – основатель Moschino Франко Москино стал знаменит тем, что высмеивал и пародировал в своих коллекциях знаковые наряды крупных брендов. 

"Всякий раз, когда я создаю новые вещи, я думаю о своих друзьях. И именно благодаря им наша коллекция и лукбук стали похожи на одну большую вечеринку, на которой главными героями являются поп-культура, творчество и энергия людей", – комментирует коллекцию Джереми Скотт. А лицами лукбука H&M x Mischino стали друзья дизайнера – победительница 10-го сезона реалити-шоу RuPaul's Drag Race Аквария, японский музыкальный дуэт сестёр-близнецов Айя и Ами, Сакура Брэди, ассистент Джереми в Moschino и глава отдела PR и коммуникаций бренда. 

 

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