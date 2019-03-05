Одеться как Катрин Денев в фильме "Дикарь"

H&M показали новую коллекцию H&M Studio сезона весна-лето 2019, которая навеяна авантюрными путешествиями.

В новом сезоне H&M отказались проводить традиционный показ в Париже в пользу шоу в пустыне Аризоны, где коллекцию покажут в формате иммерсивного театра. Рекламную кампанию H&M Studio отсняли там же. Работали над ней фотограф Лахлан Бейли и стилист Жеральдин Сальо. Отправной точкой для коллекции H&M Studio SS19 стала фотография минеральных прудов в штате Юта. Радужные цвета в красном пейзаже каньона вдохновили команду дизайнеров на большое путешествие. И именно эти пруды появились в качестве орнамента на одной из ключевых вещей коллекции – длинном платье-тунике на кулисках. Коллекцию также объединяет анималистичный принт: он используется как в классических черно-белых сочетаниях, так и в бежевых и пастельных оттенках, а яркий мандариновый цвет топов и свитеров напоминает о каньонах, залитых теплым закатным солнцем.

"Мы хотели запечатлеть сочетание актуальных модных трендов и природы в её самой дикой форме. Вдохновением послужил знаменитый французский фильм «Дикарь» 1975 года, в котором Катрин Денев играла роль сбежавшей на тропический остров невесты. Комбинация ультрамодных вещей и в то же время достаточно практичных, повседневных – абсолютно мой стиль. Мне в нём комфортно и я надеюсь, что и другие женщины по всему миру оценят его по достоинству", – комментирует креативный консультант Жеральдин Сальо.