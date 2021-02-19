H&M представляет первую коллаборацию с деятелями искусства в рамках коллекции Blank Staples

Концепт Blank Staples заключается в создании утилитарных модных вещей на каждый день. К разработке новой лимитированной коллекции в рамках Blank Staples были привлечены четыре деятеля искусства, работающих в разных художественных техниках. Это тату-мастер Victor Zabuga и фотограф Emmie America из России, граффити-райтер Tracy Hiphop из Беларуси и художница Аya Shalkar из Казахстана. Принты на одежде отражают видение каждого из них, выраженное в четырех словах, фундаментальных для искусства: смелость, любовь, мечта и свобода.

Для граффити-райтера и видеомейкера Tracy Hiphop любовь - это вдохновение и вещи, оказавшие влияние на его творчество, образ жизни и мысли. Художница Aya Shalkar использовала орнамент в виде четырех глаз, традиционный для казахского ремесла "курак корпе". Он символизирует расширенное видение и многослойность мира. Работа фотографа Emmie America - это история про свободу от чужого мнения, свободу быть собой, дышать, жить, любить, творить. Наконец, арт-ворк тату-мастера Victor Zabuga, выполненный в узнаваемом наивном стиле, посвящен окрыляющей мечте. Как сказал художник: "Каждый слон мечтает хотя бы раз в жизни запорхать как бабочка".

Новая капсула Blank Staples включает свитшоты, худи, джоггеры и футболки из плотного хлопка, шорты French Terry из 100% органического хлопка и аксессуары. Свободные силуэты представлены в цветовой палитре темно-бежевого, белого, черного, а также стального серого и сиреневого тонов.

Коллаборация Blank Staples доступна в избранных магазинах России, Беларуси и Казахстана с 19 февраля.