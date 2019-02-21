Маски, чокеры и наколенники в новой коллекции Gucci

Первый день миланской недели моды ознаменовался показом Gucci. В качестве приглашений гостям показа были присланы гипсовые копии головы Гермафродита – потомка Гермеса и Афродиты, обладающего половыми признаками обоих полов. Тематика дуальности была вдохновлена сочинениями философа и политического теоретика Ханны Арендт.

Новая коллекция стала ещё одним невероятным миксом образов, отсылок и мифов, которыми Алессандро Микеле вдохновлялся во время работы. Но ключевым акцентом стали маски – вещь, которая, по мнению дизайнера, определяет природу дуализма. "Маска полая, но также полная", – рассказал креативный директор после показа. В качестве референсов он использовал сразу несколько культовых образов из кино, музыки, истории и религии. Так, например, по подиуму шел Джейсон Вурхиз из "Пятницы, 13-е", а после за ним следовали модели в масках, отсылающих к Средневековью. В очередной раз Микеле признавался в любви к ключевым историческим периодам – античности, Викторианской эпохе, европейскому Средневековью, началу XX века в Америке. Особенное внимание уделено аксессуарам и мелким деталям вроде восковых слёз на щеках моделей. Самыми яркими акцентами стали золотые каффы (отсылка к проекту Fashion Fiction латиноамериканского художника-концептуалиста Эдуардо Коста), агрессивные чокеры с шипами и наколенники.

Что интересно, в этом сезоне Алессандро Микеле решил отказаться от знаковой для него чрезмерной декоративности и барочной пышности. Коллекция, несмотря на невероятное количество деталей, оказалась сдержанной и лаконичной по сравнению с предыдущими работами.