Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды

Сегодня подходит к концу неделя высокой моды – так называют неделю, на которой демонстрируются коллекции определенных брендов, входящих в Синдикат высокой моды. Чтобы в него попасть, необходимо соответствовать ряду требований: заниматься изготовлением индивидуальных заказов (при этом использовать не менее 70% ручного труда), два раза в год представлять новые коллекции и иметь своё представительство в Париже. Чаще всего основа кутюрных коллекций – это роскошные вечерние платья, которые демонстрируют всю техническую силу ателье и ремесленников. Возможно, одежда смотрится не так эффектно на подиуме, как на основных неделях моды ready-to-wear, но тут дело совсем не в этом – в кутюре обращается внимание на вышивку, декоративность и работу закройщиков.

Последний показ Jean Paul Gaultier

Однозначно, самым важным событием стал последний показ Жан-Поля Готье – великий кутюрье триумфально завершил карьеру после 50-ти лет работы. По этому поводу он создал 174 образа, каждый из которых отсылал к его знаковым работам прошлых лет. На показе собрались все друзья бренда, с которыми когда-либо сотрудничал Готье. В начале шоу дизайнер даже устроил импровизированные похороны: шестеро носильщиков вынесли гроб с изображением знаменитого конусообразного бра, из группы танцовщиков образовалась группа скорбящих. Гроб открыла Карли Клосс, в нём лежала куколка, одетая в знаковое платье, состоящее из сотни других маленьких платьев. На подиум вышли и подруги Готье, с которыми он когда-то работал – Дита фон Тиз, Росси де Пальма и, конечно, Милен Фармер. С французской певицей его связывала нежная дружба – он создавал костюмы для её туров 2009 и 2011 годов. Фармер вышла на сцену под аккомпанемент песни Sans Contrefaçon – хита 90-х годов. Завершало показ живое выступление Boy George – ещё одного близкого друга дизайнера.

Ulyana Sergeenko

Дита фон Тиз отметилась на ещё одном показе – за день до этого она выходила на шоу Ульяны Сергеенко в Париже. Новую коллекцию дизайнер посвятила героине Ширли Маклейн из фильма "Так держать!" – очаровательной Луизе, которая мечтает выйти замуж и создать семью, но каждый раз её очередной муж соблазняется богатством, после чего умирает, оставляя ей огромное наследство. Другая героиня коллекции – Мона фон Бисмарк, светская львица и одна из самых элегантных женщин ХХ века, которая так же, как и героиня Ширли Макклейн, сменила пять мужей, каждый из которых оставлял ей наследство и титулы. Поэтому показ проходил в особняке Моны фон Бисмарк – почти игрушечном доме розового цвета. Тема кошки – альтер-эго обеих героинь – отражена в коллекции: кошачьи лапки становятся принтами, мотивами вышивки, силуэт кошачьей мордочки – конструктивным элементом в корсетах и платьях. Также Сергеенко иронично обыгрывает тему денег – рисунок с банкнот становится узором пышных юбок и пачек из органзы. Среди моделей на показе выступила не только Дита фон Тиз, но также вышли Орнелла Мути, Надя Ли Коэн и Коко Роша.

Dior

Мария Грация Кьюри продолжает чевствовать женщин в каждой своей коллекции. "What If Women Ruled The World?" - этот вопрос задал повестку показа. Эта цитата - название работы американской художнцы Джуди Чикаго, которая отсылает к божественному началу женщины. В музее Родена бренд отстроил шатер в форме тела богини - гости заходили будто бы через родовой канал, а рассадка предполагалась в том месте, где должен был быть живот. Вся тематика показа была вдохновлена историей первых богинь, которая началась еще в эпоху Римской империи. Хитоны и туники из золотого ламе, струящиеся платья с накидками из органзы, ободки в виде лавровых листков, браслеты, обвивающие руки и золотые костюмы - настоящие богини не могли бы выглядеть более убедительно.

Iris Van Herpen

Один из самых молодых участников кутюрной недели моды – голландский дизайнер Iris Van Herpen. И, в отличие от творений большинства брендов, в работах, опирающихся на историю и ДНК дома, Ван Херпен всегда вдохновляется будущим, в частности, всеми возможностями современных технологий производства – от 3D-печати до лазерной резки и термосклеивания. На этот раз вдохновением ей послужили работы испанского нейроанатома Рамона-и-Кахаля, занимающегося исследованием морских организмов, живущих в глубинах. Получившиеся платья легче назвать космическими туманностями – сложные конструкции буквально обрамляют тело и на первый взгляд состоят из дымчатых облаков, которые на самом деле являются шифоном, органзой и хлопком.

Chanel

Новый Chanel под руководством бывшего дизайн-директора Виржини Виар уверенно продолжает курс, заданный Карлом Лагерфельдом, разве что в более минималистичной стилистике. Сет-дизайн отсылал к огородам и садам аббатства Обазин на юге Франции, где Коко Шанель провела свою юность среди монахинь. Строгость обазинского образа жизни отразилась на эстетике коллекции - вся цветовая гамма ограничивалась монохромом, а сами платья соотносились с униформой обитательниц монастыря. Это были и школьные платья прямого силуэта до середины колена с тугим воротником, белые колготки, классические твидовые комплекты, кружевные воротнички и накидки. Небольшая часть показа была представлена вечерними платьями, тоже достаточно целомудренными - даже оголенные плечи были спрятаны за накидкой из вуали.

Valentino

После показа Пьерпаоло Пиччоли выразился очень четко по поводу референсев к коллекции. "Я ненавижу, когда в контексте моды говорят о сторителлинге. Я глубоко сомневаюсь, что Кристобаль Баленсиага, Ив Сен Лоран или Чарльз Джеймс беспокоились о каких-либо историях сезона" - рассказал дизайнер. Судя по этому высказыванию, красивое платье - это просто красивое платье. В этом сезоне Пиччоли обратился к строгим архитектурным формам, ярким цветам, многослойности, объемам и гигантским украшениям. Завершающий лук он посвятил прошлогоднему хитовому образу с перьями, пересмыслив его в новой форме.

Ralph & Russo

В этом году британской марке Ralph&Russo, основанной австралийцами Тамарой Ральф и Майклом Руссо, исполняется 10 лет. В честь этого события дизайнеры сделали своеобразную ретроспективу собственных работ, перепродумав знаковые образы. Например, больше всего моделей было выполнено в бирюзовом и розовом тонах, которые являются ключевыми для бренда. Также Ralph & Russo предложили клиентам и друзьям бренда сделать пожертвования в фонд, который собирает средства для помощи пожарным Австралии.