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Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды

Мода | Коллекции

Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды

Текст: Катерина Милославская


Сегодня подходит к концу неделя высокой моды – так называют неделю, на которой демонстрируются коллекции определенных брендов, входящих в Синдикат высокой моды. Чтобы в него попасть, необходимо соответствовать ряду требований: заниматься изготовлением индивидуальных заказов (при этом использовать не менее 70% ручного труда), два раза в год представлять новые коллекции и иметь своё представительство в Париже. Чаще всего основа кутюрных коллекций – это роскошные вечерние платья, которые демонстрируют всю техническую силу ателье и ремесленников. Возможно, одежда смотрится не так эффектно на подиуме, как на основных неделях моды ready-to-wear, но тут дело совсем не в этом – в кутюре обращается внимание на вышивку, декоративность и работу закройщиков.

Последний показ Jean Paul Gaultier

Однозначно, самым важным событием стал последний показ Жан-Поля Готье – великий кутюрье триумфально завершил карьеру после 50-ти лет работы. По этому поводу он создал 174 образа, каждый из которых отсылал к его знаковым работам прошлых лет. На показе собрались все друзья бренда, с которыми когда-либо сотрудничал Готье. В начале шоу дизайнер даже устроил импровизированные похороны: шестеро носильщиков вынесли гроб с изображением знаменитого конусообразного бра, из группы танцовщиков образовалась группа скорбящих. Гроб открыла Карли Клосс, в нём лежала куколка, одетая в знаковое платье, состоящее из сотни других маленьких платьев. На подиум вышли и подруги Готье, с которыми он когда-то работал – Дита фон Тиз, Росси де Пальма и, конечно, Милен Фармер. С французской певицей его связывала нежная дружба – он создавал костюмы для её туров 2009 и 2011 годов. Фармер вышла на сцену под аккомпанемент песни Sans Contrefaçon – хита 90-х годов. Завершало показ живое выступление Boy George – ещё одного близкого друга дизайнера.

 

Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 1)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 2)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 3)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 4)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 5)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 6)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 7)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 8)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 9)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 10)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 11)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 12)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 13)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 14)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 15)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 16)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 17)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 18)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 19)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 20)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 21)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 22)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 23)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 24)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 25)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 26)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 27)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 28)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 29)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 30)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 31)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 32)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 33)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 34)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 35)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 36)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 37)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 38)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 39)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 40)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 41)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 42)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 43)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 44)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 45)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 46)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 47)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 48)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 49)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 50)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 51)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 52)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 53)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 54)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 55)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 56)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 57)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 58)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 59)

 

Ulyana Sergeenko

Дита фон Тиз отметилась на ещё одном показе – за день до этого она выходила на шоу Ульяны Сергеенко в Париже. Новую коллекцию дизайнер посвятила героине Ширли Маклейн из фильма "Так держать!" – очаровательной Луизе, которая мечтает выйти замуж и создать семью, но каждый раз её очередной муж соблазняется богатством, после чего умирает, оставляя ей огромное наследство. Другая героиня коллекции – Мона фон Бисмарк, светская львица и одна из самых элегантных женщин ХХ века, которая так же, как и героиня Ширли Макклейн, сменила пять мужей, каждый из которых оставлял ей наследство и титулы. Поэтому показ проходил в особняке Моны фон Бисмарк – почти игрушечном доме розового цвета. Тема кошки – альтер-эго обеих героинь – отражена в коллекции: кошачьи лапки становятся принтами, мотивами вышивки, силуэт кошачьей мордочки – конструктивным элементом в корсетах и платьях. Также Сергеенко иронично обыгрывает тему денег – рисунок с банкнот становится узором пышных юбок и пачек из органзы. Среди моделей на показе выступила не только Дита фон Тиз, но также вышли Орнелла Мути, Надя Ли Коэн и Коко Роша.

 

 

Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 60)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 61)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 62)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 63)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 64)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 65)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 66)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 67)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 68)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 69)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 70)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 71)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 72)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 73)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 74)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 75)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 76)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 77)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 78)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 79)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 80)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 81)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 82)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 83)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 84)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 85)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 86)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 87)

 

 

Dior

Мария Грация Кьюри продолжает чевствовать женщин в каждой своей коллекции. "What If Women Ruled The World?" - этот вопрос задал повестку показа. Эта цитата - название работы американской художнцы Джуди Чикаго, которая отсылает к божественному началу женщины. В музее Родена бренд отстроил шатер в форме тела богини - гости заходили будто бы через родовой канал, а рассадка предполагалась в том месте, где должен был быть живот. Вся тематика показа была вдохновлена историей первых богинь, которая началась еще в эпоху Римской империи. Хитоны и туники из золотого ламе, струящиеся платья с накидками из органзы, ободки в виде лавровых листков, браслеты, обвивающие руки и золотые костюмы - настоящие богини не могли бы выглядеть более убедительно.

 

Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 88)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 89)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 90)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 91)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 92)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 93)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 94)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 95)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 96)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 97)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 98)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 99)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 100)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 101)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 102)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 103)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 104)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 105)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 106)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 107)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 108)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 109)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 110)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 111)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 112)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 113)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 114)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 115)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 116)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 117)

 

Iris Van Herpen

Один из самых молодых участников кутюрной недели моды – голландский дизайнер Iris Van Herpen. И, в отличие от творений большинства брендов, в работах, опирающихся на историю и ДНК дома, Ван Херпен всегда вдохновляется будущим, в частности, всеми возможностями современных технологий производства – от 3D-печати до лазерной резки и термосклеивания. На этот раз вдохновением ей послужили работы испанского нейроанатома Рамона-и-Кахаля, занимающегося исследованием морских организмов, живущих в глубинах. Получившиеся платья легче назвать космическими туманностями – сложные конструкции буквально обрамляют тело и на первый взгляд состоят из дымчатых облаков, которые на самом деле являются шифоном, органзой и хлопком.

 

Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 118)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 119)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 120)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 121)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 122)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 123)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 124)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 125)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 126)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 127)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 128)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 129)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 130)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 131)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 132)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 133)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 134)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 135)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 136)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 137)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 138)

 

Chanel

Новый Chanel под руководством бывшего дизайн-директора Виржини Виар уверенно продолжает курс, заданный Карлом Лагерфельдом, разве что в более минималистичной стилистике. Сет-дизайн отсылал к огородам и садам аббатства Обазин на юге Франции, где Коко Шанель провела свою юность среди монахинь. Строгость обазинского образа жизни отразилась на эстетике коллекции - вся цветовая гамма ограничивалась монохромом, а сами платья соотносились с униформой обитательниц монастыря. Это были и школьные платья прямого силуэта до середины колена с тугим воротником, белые колготки, классические твидовые комплекты, кружевные воротнички и накидки. Небольшая часть показа была представлена вечерними платьями, тоже достаточно целомудренными - даже оголенные плечи были спрятаны за накидкой из вуали.

 

Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 139)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 140)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 141)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 142)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 143)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 144)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 145)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 146)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 147)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 148)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 149)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 150)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 151)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 152)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 153)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 154)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 155)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 156)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 157)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 158)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 159)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 160)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 161)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 162)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 163)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 164)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 165)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 166)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 167)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 168)

 

Valentino

После показа Пьерпаоло Пиччоли выразился очень четко по поводу референсев к коллекции. "Я ненавижу, когда в контексте моды говорят о сторителлинге. Я глубоко сомневаюсь, что Кристобаль Баленсиага, Ив Сен Лоран или Чарльз Джеймс беспокоились о каких-либо историях сезона" - рассказал дизайнер. Судя по этому высказыванию, красивое платье - это просто красивое платье. В этом сезоне Пиччоли обратился к строгим архитектурным формам, ярким цветам, многослойности, объемам и гигантским украшениям. Завершающий лук он посвятил прошлогоднему хитовому образу с перьями, пересмыслив его в новой форме.

 

Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 169)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 170)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 171)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 172)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 173)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 174)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 175)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 176)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 177)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 178)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 179)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 180)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 181)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 182)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 183)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 184)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 185)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 186)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 187)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 188)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 189)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 190)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 191)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 192)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 193)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 194)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 195)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 196)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 197)

 

Ralph & Russo

В этом году британской марке Ralph&Russo, основанной австралийцами Тамарой Ральф и Майклом Руссо, исполняется 10 лет. В честь этого события дизайнеры сделали своеобразную ретроспективу собственных работ, перепродумав знаковые образы. Например, больше всего моделей было выполнено в бирюзовом и розовом тонах, которые являются ключевыми для бренда. Также Ralph & Russo предложили клиентам и друзьям бренда сделать пожертвования в фонд, который собирает средства для помощи пожарным Австралии.

 

Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 198)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 199)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 200)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 201)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 202)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 203)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 204)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 205)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 206)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 207)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 208)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 209)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 210)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 211)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 212)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 213)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 214)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 215)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 216)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 217)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 218)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 219)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 220)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 221)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 222)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 223)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 224)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 225)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 226)
Как мир моды прощался с Жан-Полем Готье? Резюмируем кутюрную неделю моды (фото 227)

 

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