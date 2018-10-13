Горько! Самые интересные, абсурдные и красивые свадебные коллекции

Vera Wang

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Последние несколько сезонов "королева свадебного платья" Вера Вонг активно экспериментирует с кроем, стилистикой и цветами. Платья черного и красного цветов, с авангардным кроем – обычное дело для дизайнера. Новая коллекция выполнена в бежевых, персиковых и голубых оттенках, акцент – на раздельные рукава, воротнички, шлейфы и необычные головные уборы. Для смелых невест, которые не хотят традиционного белого платья, как у их мамы и бабушки.

Viktor & Rolf

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Свадебный наряд в представлении Viktor & Rolf – это не только длинные платья, но и короткие комбинезоны и платья А-силуэта. Все наряды в коллекции – классические силуэты и белый цвет. Но традиционными их назвать нельзя. Они украшены лаконичными аппликациями, похожими на оригами, вышивкой и воланами. Но самой интересной частью образа стали косынки – их дизайнеры предлагают выбрать вместо фаты.

Monique Lhuillier

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Марка Monique Lhuillier специализируется исключительно на создании вечерних и свадебных платьев. Их наряды – идеальный выбор для консервативной невесты. Сексуальное полупрозрачное кружево, пышные, невесомые юбки, много вышивки, декора и цветов, множество фасонов – от "рыбки" до "принцессы Disney". Наш фаворит – платье с накидкой-шлейфом.

Elie Saab

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Чаще всего коллекции Elie Saab можно охарактеризовать словосочетанием "замуж за шейха" – ливанский дизайнер традиционно создаёт роскошные, богато декорированные наряды, отлично подходящие для восточной сказки. Но в этот раз модельер отклонился от курса и создал очень минималистичную белоснежную коллекцию с традиционными силуэтами. Белое мини-платье с пиджаком – наш выбор.

Cushnie

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Cushnie – совсем молодой бренд, созданный в 2008 году, который очень понравится любителям чистых линий. Никакого декора, простые топы, комбинезоны, накидки и пиджаки для строгих и современных невест.