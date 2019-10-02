Греческие мотивы в новой коллекции Vika Gazinskaya

Дизайнер Вика Газинская – одна из ключевых персон российской модной индустрии, что подтверждает список BoF 500. Ежегодно этот рейтинг составляет самое влиятельное профессиональное издание о моде – Business of Fashion, где упоминаются все, кто формирует сегодняшний модный ландшафт. На днях, во время парижской недели моды, прошла вечеринка, посвященная списку 2019 года.

Газинская начала свою деятельность в 2006 году, когда российская модная среда находилась ещё в зачаточном состоянии. Сегодня вещи дизайнера продаются у таких ритейлеров, как Farfetch, Net-a-Porter, Moda Operandi и многих других. Изначально её стиль характеризовался строгими архитектурными формами, структурированными объемами и сложной, продуманной конструкцией. В новой коллекции весна-лето 2020 дизайнер отходит от привычных форм, стремясь к упрощению и минимизации. Очевидно, что вдохновением для коллекции нового сезона послужили греческие хитоны и хламиды. Платья, накидки, свободные свитера очень крупной вязки легко ниспадают по плечам, не создавая препятствий движению. Даже костюм – один из любимых предметов гардероба Газинской, регулярно появляющийся в коллекциях – больше напоминает пижаму, нежели строгий комплект.