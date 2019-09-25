Город-сад и посвящение сестре Диора в новой коллекции Dior

Актуальность темы экологии сегодня находится на таком подъеме, что ее невозможно игнорировать - и не важно, занимаетесь ли вы ресторанным бизнесом, фармакологией или дизайном одежды. Показ шоу Dior удивительным образом совпал с выступлением шведской экоактивистки Греты Тунберг на саммите ООН. Эмоциональная речь шестнадцатилетней школьницы стала виральной, облетев ключевые СМИ и аккаунты в течение нескольких часов. В тот же день Мария Грация Кьюри продемонстрировала коллекцию, посвященную экологическим проблемам, а сам показ стал первым в истории шоу, сделанным по всем параметрам устойчивого развития.

Критики часто обвиняют Марию Грацию Кьюри в заигрывании с самыми трендовыми темами современности. Но в то же время, модная индустрия - один из ключевых поставщиков текстильного мусора по всему миру, и модное сообщество понемногу вступает в борьбу с этой проблемой. И когда один из самых крупных модных брендов заявляет свою позицию по этому поводу - это важный шаг. Показ весна-лето 2020 стал образцом применения принципов устойчивого развития в моде. Над декорациями, сделанными из переработанных материалов, две недели трудилась команда из 100 человек. Эти же материалы будут переработаны ассоциацией La Réserve des Arts и в дальнейшем использованы вновь. Также для оформления марка закупила 170 деревьев в кадках, которые впоследствие будут высажены в трёх разных локациях в Париже и близ него, а все генераторы электричества работали на рапсовом масле.

01

/

17

Тема экологи и, в частности, зелени и цветения отразилась в самой коллекции. Как и любой дизайнер, работающий с наследием бренда, Кьюри обратилась к архивам. "Местом силы" Кристиана Диора был его сад, в котором он проводил много времени уже будучи в возрасте. Его идеал феминности и женственности воплощался в цветке, в частности, в розовых кустах, которые он выращивал и разводил. Но в большей степени коллекция стала посвящением Катрин Диор - младшей сестре модельера, активной участнице французского Сопротивления, которая пережила ужасы войны и концентрационного лагеря. После войны Катрин занималась цветоводством, и была единственной цветочницей на знаменитом рынке Парижа Les Halles.

Так родилась идея коллекции. И посвящена она была не "женщинам-цветам", а скорее, женщинам-садовникам, как бы неромантично это ни звучало в переводе на русский. Знаменитый бар-жакет превратился в садовую куртку с обилием карманов, а садовые цветы и растения вроде роз, лилий и маргариток стали вышивкой на подола юбок, платьев, сумок и голенищ сапог.