Dries van Noten: немного драмы и цветов

Что делает дизайнер, ищущий вдохновения для новой коллекции? Чаще всего идёт в музеи, отправляется в путешествие или перебирает архивы. Что делает Дрис ван Нотен? Отправляется с фотоаппаратом в собственный сад. Он у дизайнера, если судить по материалам в прессе, невероятный. "Эти цветы на одежде – из моего сада. В октябре прошлого года мы с моей командой просто взяли фотоаппарат и пошли в сад фотографировать цветы. Больше всего на тот момент меня привлекали розы. Но не романтичные. Время сейчас сложное, поэтому я искал розы увядшие, несовершенные, с "больными" лепестками", – скажет дизайнер за кулисами после шоу.

Действительно, если сравнить цветы Дриса ван Нотена с цветами того же Ричарда Куинна, то цветы первого более меланхоличные, даже несмотря на то, что могут быть окрашены в яркие краски: оранжевые, розовые, желтые, фиолетовые. Второй жизнью в коллекции зажили цветы на сатиновых платьях, пуховиках, шёлковых пальто, пиджаках. Но элегантнее и интереснее всего они смотрелись на высоких сапогах, прозрачных туниках и блузах, надетых поверх серых брючных костюмов. Да, времена тяжёлые, но выглядеть мы всё равно будем хорошо. Не без помощи Дриса, конечно.