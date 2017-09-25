Dolce & Gabbana: К гадалке не ходи

За день до основного шоу Dolce & Gabbana Доменико Дольче и Стефано Габбана организовали «секретный показ» для миллениалов и более молодой клиентуры. В качестве моделей в нем приняли участие, например, Амелия София Теодора Мария Маргарита Виндзор, Китти Спенсер, Элеонора Елена Мария дель-Пилар Иона, Талита фон Фюрстенберг, а также сестры Делайла и Амелия Хэмлин – всего около 36 звезд молодого поколения.

Коллекцию, представленную вчера в Милане, дизайнеры назвали Queen of Hearts. Первая и самая маленькая часть коллекции была отдана под соблазнительные черные платья с корсетами из 90-х, которые в свое время носили Моника Беллуччи, Линда Евангелиста и Мадонна. «Мы хотели вернуться к корням бренда. Молодое поколение девушек спрашивает у нас, почему мы не делаем корсеты сегодня. Украшение – мода и игра. Черный – это стиль», – говорит Стефано Габбано.

А вот дальше – полная неразбериха, пышущая принтами. Вторая часть коллекции посвящена итальянскому курортному стилю с остроумными рисунками, главными из которых стали игральные карты. Модели в одежде с изображением карт, с короной на голове, традиционными цветами в волосах и красной помадой напоминали гадалок, которых, вероятно, можно встретить летом на итальянских курортах. Кроме карт в качестве принтов Доменико и Стефано использовали изображение фруктов, овощей, выпечки, сладостей, цветов и сердец. Калейдоскоп нарядов с принтами не заканчивался до финала. В конце по традиции модели вышли полным составом на подиум в корсетах и шортах с высокой талией.