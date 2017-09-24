Что сделали дизайнеры Supreme и Dior для Jil Sander

Показ Jil Sander – одно из ожидаемых шоу Миланской недели моды. Коллекция Jil Sander весна-лето 2018 – дебют для новых креативных директоров бренда – Люси и Люка Мейера. На свою новую должность они заступили в апреле 2017 года, когда бывший креативный директор Родольфо Пальялунга объявил о своей отставке. Супруги пришли в Jil Sander с впечатляющими резюме. Люси работала с Марком Джейкобсом в Louis Vuitton, Николя Жескьером – в Balenciaga и Рафом Симонсом – в Dior. После отставки Симонса Люси вместе с Сержем Руфье сделала самостоятельно несколько коллекций Dior. Люк – основатель и дизайнер бренда мужской одежды OAMC, до этого он восемь лет был главным дизайнером Supreme. Их дебютный показ проходил в еще не открывшемся торговом центре Милана, который строился по проекту Захи Хадид. В этом решении многие увидели отказ дизайнеров от прошлого бренда – ранее шоу Jil Sander проходили в штаб-квартире бренда.

В одном из своих интервью до показа Люси и Люк рассказали о том, как видят Jil Sander: "Одежда должна быть частью образа жизни, а не наоборот. Многие вещи сегодня – одноразовые, нам же хочется создавать такую одежду, которая останется с человеком надолго". Эта позиция соответствует ценностям самой Жиль Зандер. В коллекции есть скелет Jil Sander – костюмы, и они очень правильные. Другую базовую вещь бренда – белую рубашку – дизайнеры тоже оставили, но позволили себе поэкспериментировать. Так появились длинные платья-рубашки со вставками плиссированной ткани, со сборками на груди, пышными рукавами. Классические для Jil Sander платья длиной до середины икры остались минималистичными, но дизайнеры позволили себе сшить их из блестящей кожи в плиссировку, из кружева макраме или сделать полностью прозрачными.