Dior: на повестке – феминизм

Мария Грация Кьюри продолжает выражать свои феминистические взгляды через моду. И несмотря на то, что её футболки с феминистскими лозунгами не раз подвергались критике, она продолжает гнуть свою линию. Так, в следующем сезоне знаменитый лозунг We Should All be Feminists заменит на такой – Sisterhood is Global. Фраза не взята из ниоткуда. Sisterhood is Global – это организация, основанная Симоной де Бовуар и Робин Морган в 1984 году. В том же году Морган выпустила под одноименным названием сборник эссе о женщинах из более чем 80 стран. Музей Родена, где всегда проходит показ Dior, оформляла в этот раз другая женщина – итальянская художница Томазо Бинга, которая работает под мужским именем. Она оформила пространство собственными работами из "алфавитной серии", которая посвящена языку тела. Перед показом Бинга вышла к гостям и прочитала на итальянском стихи о победе феминизма над патриархатом.

Сама же идея коллекции, по словам Марии Грации, была навеяна первым десятилетием работы Кристиана Диора (с 1947 по 1957 годы) и стилем девушек того периода, которые часто носили мужские костюмы из твида, денима, бархата и кожи. Эти образы Кьюри облегчила прозрачными юбками из тюля. Под традиционные "диоровские" платья-бюстье Кьюри надела тонкие топы и водолазки, талии затянула широкими ремнями, а на голову – панамы с вуалью.

Приятной и неожиданной для нас новостью на показе Dior стало появление на подиуме казахстанской модели Даны Добринской. Это дебют 17-летней девушки на Неделе моды в Париже, которую в Казахстане представляет модельное агентство Casis Models, а во Франции – Elite Paris.