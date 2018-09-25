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Давайте потанцуем: коллекция Dior
Весна-лето 2019
Неделя моды в Париже традиционно стартовала показом Dior. Местом действия шоу стал ипподром Лоншан в Булонском лесу, но сама коллекция не была посвящена конному спорту. Мария Грация Кьюри посвятила коллекцию танцам и его большим звездам из прошлого – Айседоре Дункан, Пине Бауш, Марте Грэм. К слову, у Dior с танцем историческая связь. Кристиан Диор в свое время делал костюмы для балета "Тринадцать танцев" Ролана Пети, а также одевал приму-балерину Ковент-Гардена и партнершу Рудольфа Нуреева Марго Фонтейн.
Потому и одежда из весенне-летней коллекции во многом напоминала костюмы, в которых легко можно совершать как балетные па, так и отплясывать на званых ужинах и вечеринках: сетчатые боди и туники, прозрачные юбки-пачки, отягивающие топы, надетые на нюдовые бюстгальтеры, невесомые платья с плиссировкой и парочка брючных костюмов. Последние и станут главной альтернативой "балетным" нарядам.
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