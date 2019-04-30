Африканская коллекция Dior

Для показа круизной коллекции Dior Мария Грация Кьюри отправилась в Марракеш, где принимала гостей со всего мира в замке-дворце Каср-аль-Бади. Африка – довольно неочевидный выбор Марии Грации. Однако Dior и жаркий континент связывает несколько историй. Во-первых, Марокко любил Ив Сен-Лоран – не чужой дому человек, во-вторых, если порыться в архивах Кристиана Диора, наверняка найдутся эскизы коллекций, вдохновленных Африкой. Но для дизайнера не только история играла большую роль при создании "африканской" коллекции. Мария Грация хотела поддержать местных художников, ремесленников и производителей. Сотрудничать она решила со студией и фабрикой Uniwax из Кот-д'Ивуара, которая изготавливает вощёную ткань. Сотрудники студии переосмыслили классический рисунок дома – туаль-де-жуи, связав его с узором карт таро.

Кроме этого, к коллекции приложил руку дизайнер и автор фирменных рубашек Манделы – Pathé'O, но больше всего возможностей было отдано художнице Микалейн Томас, а также победительнице премии LVMH 2016 года Грейс Уэйлс Боннер. Вместе они переосмыслили классический бар-жакет Dior. Так, на карманах и манжетах одного из жакетов появилась разноцветная вышивка; второй выполнен в технике пэчворк – классический силуэт жакета контрастирует с фантазийными узорами и вышивкой на спине, напоминающими работы импрессионистов.