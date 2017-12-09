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Как деловой стиль одежды стал новым шиком – изучаем лукбук Alima
В стиле Клэр Андервуд и Тесс МакГилл
Нам повезло, мы живем в то время, когда женщины – руководители корпораций, успешные юристы, врачи и политики – никого не удивляют. Многие из них выбирают мир корпоративного бизнеса, где конкурируют с мужчинами и побеждают. Деловой стиль одежды, брючные костюмы и пиджаки для них – повседневная униформа, которую они с легкостью переняли у коллег мужского пола. Последние пару лет, когда феминистские настроения в обществе оказались на подъеме, стиль power dressing вновь оказался на подъеме, как и в 80-х годах. Подхватила эту тему и казахстанский дизайнер Алима Мурзабекова, представив в своей коллекции новое видение офисного дресс-кода.
В основе коллекции – ключевые элементы классического брючного костюма и сорочки, переиначенные на современный, более женственный лад. Синяя ткань с узором в тонкую полоску, плотный хлопок, строгие линии силуэта предстают в новом виде. Причем, в отличие от предыдущих работ дизайнера, каждая вещь из новой коллекции отлично вписывается в повседневную жизнь – приталенные жакеты с объемной деталью на поясе, рубашки с викторианскими воротничками, элегантные юбки, расклешенные к низу, и аккуратные баски. О любви дизайнера к мелким, филигранным декоративным элементам рассказывают ручная вышивка стеклярусом и вставки из органзы.
"В последнее время мы делаем ставку на образы ready-to-wear. Мы не отказались от demi-couture – он является неотъемлемой частью ДНК марки и в новой коллекции также присутствует", –отмечает дизайнер. Универсальность – ключевое слово для описания этой коллекции. Каждый образ с легкостью трансформируется из дневного в вечерний и наоборот – с помощью лишь нескольких аксессуаров.
Фотограф: Саша Гвилия
Стиль: Айзат Сарсембаев
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