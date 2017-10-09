Цветные сны: Лучшая обувь из новой коллекции Hermès

В Париже в рамках Недели моды французский дом Hermès помимо основного сезонного показа провел традиционную презентацию новой коллекции аксессуаров сезона весна-лето 2018. Пространство разделили на две зоны: женскую и мужскую. Женскую коллекцию показывали в комнатах, напоминающих сауну: белый кафель на стенах и голубой зеркальный пол, имитирующий бассейн. Мужскую – в комнате с деревянными стенами, мраморным камином и небольшим бассейном в центре.

От новой коллекции аксессуаров Hermès, над которой работал Пьер Харди, нестерпимо хочется в лето. Графичные босоножки, кожаные сланцы на плоском ходу, ярко-оранжевые кроссовки и невесомые сандалии просто созданы для необременительных прогулок по городу или пляжу, а также для танцев на летних вечеринках. Единственное, с чем не ассоциируется лето, а скорее с весной – классические жокейские сапоги Hermès с перфорацией на них в виде лошади. Мужская коллекция обуви на следующий теплый сезон представлена легчайшими тканевыми и кожаными кроссовками, сандалиями и классическими лоферами и дерби.