Что за фильмы ужасов в лукбуке Gucci?

Девушка Gucci – поклонница фильмов ужасов. Ее любимый режиссер не Альфред Хичкок, Гильермо Дель Торо или Джон Карпентер, а Дарио Ардженто. Любит классика итальянского хоррора и Алессандро Микеле. Перед съемками лукбука коллекции Gucci Pre-Fall 2008 дизайнер отправился в Рим и прошелся по знаковым местам Вечного города, где в 70-е и 80-е годы Ардженто снимал зловещие и жуткие сцены для фильмов "Птица с хрустальным оперением", "Инферно" и "Кроваво-красное".

Алессандро Микеле начинает свое кинематографическое путешествие с причудливой, похожей на сказочный музей виллы Casina delle Civette, название которой переводится как "маленький домик совы". Оттуда на винтажном автомобиле Citroën DS героиня лукбука отправляется в маленький квартал Quartiere Coppedè, сады и парки нетуристического Рима, посещает лекционные залы университетов, маленькие кафе и знаменитый отель Mediterraneo.

Достопримечательности Рима стали фоном для очередной эклектичной коллекции Gucci, в которой невозможно выделить одну тему или стилистику. Микеле мешает шелковые юбки в китайском стиле с ориентальными принтами, бомберы в цветочек, искусственно состаренные джинсы и ботинки на тракторной подошве, кардиганы из гардероба бабушки, гетры и тюрбаны, жакеты с бахромой, твидовые мини-юбки и ботфорты в "гармошку" с логотипами Gucci.