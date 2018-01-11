Что из себя представляет модный гедонизм?

"Единственное, что стоит возвести в теорию, это наслаждение", – твердил герой книги Оскара Уайльда и самый известный гедонист в литературе Дориан Грей. Получать от жизни удовольствие и в частности от красивой одежды призывает и креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли. Фотографии нарядных и роскошных Бьянки Джаггер, Джерри Холл и Грейс Джонс, ведущих сибаритский образ жизни и проводящих много времени на сумасшедших вечеринках, стали источником вдохновения для дизайнера при подготовке межсезонной коллекции.

Романтика в отставке. В приоритете – богема, немного порока, самые изысканные удовольствия, отсутствие правил и бескомпромиссная роскошь. Тигры на бомберах и дискотечных комбинезонах, заимствованные Пиччоли у Валентино Гаравани из коллекции 1968 года, пальто и мини-платья с леопардовым принтом и красные сапоги "в гармошку", расшитые перьями топы, вышитые золотые драконы на плащах, легкомысленные платья в горошек и украшенные стразами колготки. Музы Пиччоли все с легкостью могли бы носить и сейчас. Дизайнер не ставит себе рамок: смело украшает пуховики новым логотипом бренда – VLTN, плащи из змеиной кожи разбавляет худи, а шубы из натурального меха – широкими брюками и кедами. И, конечно, не отказывает себе в удовольствии создавать вечерние платья – очень вовремя, учитывая сезон премий, различных церемоний и кинонаград.