Последняя коллекция Карла Лагерфельда для Chanel

Вчера в Париже состоялся показ новой коллекции Chanel. Она стала последней, к которой приложил руку Карл Лагерфельд, скончавшийся 19 февраля. Пространство Гран Пале превратили в заснеженную деревушку в Альпах. Показ открыла одна из фавориток Карла – Кара Делевинь. Она была одета в клетчатый комбинезон с кружевными рюшами на лацканах, в длинное твидовое пальто "в гусиную лапку", завершала образ соответствующая шляпа. Очевидно, вся коллекция была сделана ещё до кончины Лагерфельда. Есть причина задаться вопросом, насколько большое влияние оказала на образ коллекции новый креативный директор Chanel Вирджиния Виард. Она работала с Лагерфельдом на протяжении 30 лет, и поэтому в коллекции практически невозможно уловить именно её почерк.

Помимо стандартных для Chanel твидовых комплектов в коллекции нашлось место классическим "скандинавским" свитерам, полупрозрачным блузам, надетым на белоснежные рубашки, вязаным юбкам и платьям, и даже пуховикам ярких розовых и фиолетовых оттенков. Однако запомнится эта коллекция, пожалуй, "белым" блоком – это самая сильная часть коллекции. Модели и посол бренда Пенелопа Крус в белых меховых юбках и тонких свитерах, белых пуховиках, белых блузах и широких брюках напоминали снежинки.

В финале показа состоялась минута молчания, во время которой включили запись речи самого Лагерфельда, а во время проходки моделей на весь зал заиграла Heroes Дэвида Боуи. Плакали все – и гости, и модели, и даже те, кто смотрел трансляцию шоу онлайн. Возможно, Карл был бы в ярости, если бы увидел эти эмоции под столь знаковую песню. Он, скорее, предпочел бы, чтобы все сосредоточились на одежде, потому что для него она была единственной темой, которая имела значение. Тем не менее, это действо было важно для дома Chanel – почтить ещё раз второго по величине (после Коко Шанель) человека, творившего в модном доме.