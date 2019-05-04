Дебютная коллекция Виржини Виар для Chanel

После смерти Карла Лагерфельда к Chanel возник повышенный интерес, связанный, конечно, с тем, как будет работать с наследием бренда новый креативный директор – Виржини Виар. В этом сезоне круизное шоу не стали устраивать в других странах, предпочли остаться в Париже. Гран-Пале для показа превратили в железнодорожную станцию c кафе Le Riviera.

Первая самостоятельная коллекция Виржини для Chanel вряд ли разочарует клиентов бренда. У дизайнера было не так много времени основательно обновить бренд. И, скорее всего, Виар не будет этого делать в дальнейшем. В коллекции по-прежнему много костюмов с широкими брюками, пиджаков с тоненькими ремешками, трикотажных джемперов, блуз с огромными бантами, плащей и воздушных платьев из шифона. Всё, что мы привыкли видеть у Chanel, Виржини оставила. Невозможно не отметить, как помолодел бренд – и это хорошо. Из очевидных недостатков, которые отметили практически все, – коллекция оказалась слегка неровной, в ней присутствует достаточное количество не связанных друг с другом вещей, чего не позволял себе Лагерфельд. Но подобное обычно прощается новеньким, так что после дебюта Виржини Виар следить за Chanel точно будет интересно.