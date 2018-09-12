Хоррор-коллекция Calvin Klein с акулами и кровавой бахромой

Голливудский кинематограф – неисчерпаемый источник идей и вдохновения для дизайнеров. Вот и Раф Симонс – бельгиец, который уже второй год живет в Нью-Йорке и руководит Calvin Klein, – обратился к одному из самых значимых в американском кинематографе жанру – хоррор. В качестве источника вдохновения была взята картина Стивена Спилберга – "Челюсти". Изначально зловеще выглядело пространство, где проходил показ: кроваво-красный подиум, на экранах демонстрировались морские пейзажи и женщины, плавающие в глубоких водах, в качестве саундтрека – звуки бушующих волн.

Модели на подиуме выглядели так, будто только что вышли из воды: по гидрокостюмам стекали капли воды, спущенный верх кожаных боди имитировал мини-юбки, на майки и футболки были нанесены постеры фильма "Челюсти". Плиссированные юбки были словно покусаны акулами, а бахрома, как и подиум, окрашена в кроваво-красный цвет. Красные шапочки Раф Симонс "снял" с Жака-Ива Кусто – человека, который не раз встречался в открытом океане с акулами.