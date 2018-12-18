Новая эстетика Bottega Veneta – для тех, кто скучает по старому Céline

Когда Фиби Файло решила отойти от дел и покинуть Celine, ее примеру последовала и практически вся команда бренда. Так, казахстанец Абзал Иссабеков ушел работать в Louis Vuitton под руководством Вирджила Абло, еще одна девушка, дизайн-директор Celine, стала креативным директором Maison Kitsune, а одного из самых перспективных молодых дизайнеров – Даниэля Ли – пригласили управлять итальянским брендом Bottega Veneta. До Celine он работал в Maison Margiela и Balenciaga.

На днях был опубликован лукбук новой коллекции (Pre-Fall 2019) Bottega Veneta, над которой работал уже Даниэль. Результат его первых трудов рассматривать любопытно. Хотя бы потому, что новая эстетика достаточно консервативного и классического бренда сильно похожа на "старый" Celine Фиби Файло. И в этом нет ничего удивительного – за годы работы с Фиби её ученики "впитали" всё самое лучшее, что делала дизайнер. В коллекции много понятных для клиентов Bottega Veneta вещей. И тренчи, и кожаные юбки, и шорты, и лаконичные платья, и спортивные кофты, и т.д. Но обязательно – с новыми деталями и новой стилизацией. Одежда Bottega Veneta, сшитая в их фирменной технике intrecciato, осталась. Однако Даниэль её серьезно обыграл, и теперь бренд не будет ассоциироваться исключительно с плетением.