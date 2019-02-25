Bottega Veneta: научная фантастика

Воспитанник дома Celine Дэниэл Ли, одна из правых рук Фиби Файло, дебютировал на неделе моды в Милане в качестве нового креативного директора Bottega Veneta. До Celine дизайнер работал в Balenciaga и Maison Margiela. Надежды на него были большие, в особенности после выхода лукбука коллекции Bottega Veneta Pre-Fall 2019. И в целом Дэниэл не разочаровал. Возможно, не все поклонники #oldceline остались удовлетворены на 100%, но с точки зрения изменения и развития итальянского роскошного бренда, его работа интересна.

В коллекции достаточно расслабленных образов – то, что нужно поклонникам Фиби Файло, верхней одежды с легкой деконструкцией – эта часть порадует любителей Balenciaga и Maison Margiela и, конечно, работа с кожей, что есть часть ДНК Bottega Veneta, которая была проделана на высшем уровне. Здесь и варианты со стеганой кожей (все внимание на юбки и пальто), и верхняя одежда, в которой кожа была обработана лазером и "порезана" на знаковые для Bottega Veneta мелкие квадраты. Кроме этого, впечатляет и работа с трикотажем, особенно самым тонким, что добавило обычным платьям сексуальности. Может показаться, что самого Дэниэла Ли в коллекции нет, но если опустить все вышеперечисленное, в сухом остатке кое-что останется, а именно – фантастика. Несколько образов, например, легко можно представить на героях фильмов "Матрица" или "Звездные войны". И, вероятно, в будущем дизайнер будет еще больше развивать эту историю в коллекциях Bottega Veneta.