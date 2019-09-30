Неон и силуэты Ренессанса на показе Valentino

Показ новой коллекции Valentino весна-лето 2020 открыла Адут Акеч – одна из ключевых лиц модельной индустрии и любимица креативного директора марки Пьерпаоло Пиччоли. Недавно издание Business of Fashion посвятило специальный печатный выпуск инклюзивности в моде – три обложки украсили герои, сделавшие наибольший вклад в решение этой проблемы. Героями одной из них стали как раз Пиччоли и Акеч.

Адут появилась в белоснежном платье на запàх, с рукавами-буффами и веревочным поясом. Всего дизайнер сделал целую линию белых платьев в греческом стиле – 12, если быть точным. "Мне хотелось поработать с чем-то универсальным, вернуться к основам – формам и объему. За основу я взял обычную белую рубашку, но подошел к её виду со стороны кутюра", – рассказал дизайнер в интервью после показа. Все 12 платьев едва ли назовешь базовыми (кроме цвета), их мало что роднит с универсальной белой рубашкой. Рюши, перья, воланы, наслоения тафты и органзы – каждая вещь скорее напоминает одеяние моделей с картин Ренессанса, а также отсылает к коллекции Валентино Гаравани All White 1968 года.

Кутюр занимает особое положение в сердце Пьерпаоло Пиччоли – очевидно, что в этой коллекции он попытался перенести кутюрные силуэты на повседневную одежду. Он убрал жесткость конструкций и объемов, добавив легкости и свободы, а также более живых и остромодных цветов – неонового желтого, розового и персикового.