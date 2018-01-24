Фарфоровая статуэтка: Баян Бокишева в лукбуке Ulyana Sergeenko

Российский дизайнер Ульяна Сергеенко минувшим вечером презентовала на Неделе высокой моды в Париже новую кутюрную коллекцию. Впервые за несколько лет участия в Неделе моды дизайнер отказалась от традиционного шоу и открыла выставку в отеле Hotel d'Evreux на Вандомской площади, которую посвятила связи коллекции с искусством русского фарфора. Выставка была организована при участии Императорского фарфорового завода, существующего с 1744 года. В наследии русского фарфора Ульяна Сергеенко находит связь между советской скромностью и имперским размахом, сохранением традиций и стремлением к новаторству.

Новая коллекция Ulyana Sergeenko Couture вновь навеяна воспоминаниями дизайнера. На этот раз о теплых семейных чаепитиях, рассказах во время них, шумных деревенских застольях, бесценных сервизах, которые можно было встретить в каждом советском доме, фарфоровых зверушках, соседствующих в сервантах с чашечками и тарелками. Узоры, которые украшали и украшают чайные сервизы, дизайнер перенесла на одежду. Героинями лукбука стали казахстанская модель Баян Бокишева и Алеся Кафельникова.