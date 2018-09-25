Лукбук новой коллекции Ainur Turisbek

Лукбук новой коллекции весна-лето 2019 Айнур Турисбек снимала на берегу Финского залива в компании основателя и директора моды журнала SSAW Туомаса Лайтинена и главного редактора Криса Видала Тенома, который выступил в качестве фотографа.

Вся коллекция – от традиционных для бренда кожаных курток и боксерских шорт до казаков и поясных сумок – выполнена в оттенках electric blue. В её основе – противоречия и контрасты, характерные для ДНК бренда Ainur Turisbek, когда тяжелое соединяется с легким, плотное – с прозрачным, как кожа и шифон, шерсть и шелк.

Просмотр 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Одним из первых примерил вещи из новой коллекции Ainur Turisbek российский хип-хоп исполнитель Элджей в своем последнем клипе One Love. Видео к треку в Алматы снял режиссер Максим Шишкин, а стилистом клипа стал Айзат Сарсембаев.

У алматинцев будет возможность познакомиться с коллекцией 11 октября – в этот день Айнур Турисбек открывает свой первый магазин в Алматы, который расположится на территории Villa Boutiques & Restaurants.