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Мода / Коллекции

Лукбук новой коллекции Ainur Turisbek

Electric blue

Лукбук новой коллекции Ainur Turisbek

Текст: Buro247.kz

Лукбук новой коллекции весна-лето 2019 Айнур Турисбек снимала на берегу Финского залива в компании основателя и директора моды журнала SSAW Туомаса Лайтинена и главного редактора Криса Видала Тенома, который выступил в качестве фотографа. 

Вся коллекция – от традиционных для бренда кожаных курток и боксерских шорт до казаков и поясных сумок – выполнена в оттенках electric blue. В её основе – противоречия и контрасты, характерные для ДНК бренда Ainur Turisbek, когда тяжелое соединяется с легким, плотное – с прозрачным, как кожа и шифон, шерсть и шелк. 

Одним из первых примерил вещи из новой коллекции Ainur Turisbek российский хип-хоп исполнитель Элджей в своем последнем клипе One Love. Видео к треку в Алматы снял режиссер Максим Шишкин, а стилистом клипа стал Айзат Сарсембаев.

У алматинцев будет возможность познакомиться с коллекцией 11 октября – в этот день Айнур Турисбек открывает свой первый магазин в Алматы, который расположится на территории Villa Boutiques & Restaurants. 

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