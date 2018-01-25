Шляпы-медузы и блестящие наряды без пайеток на показе Valentino

Вчера был последний день в официальном расписании Недели высокой моды в Париже. Закончился он на захватывающей и радостной ноте показом Valentino. Радостной, потому что ни на одном показе до Valentino не было столько цвета. Вообще столь богатая и сложная цветовая гамма, эксперименты с сочетанием оттенков – редкость для современных кутюрных шоу. Подобное можно было наблюдать в пышные 80-е, в коллекциях Christian Lacroix и Yves Saint Laurent.

По этой коллекции Valentino в принципе можно изучать историю высокой моды. Цвета – из 80-х, силуэты – более ранних времен. Платья-баллоны, огромные оборки и воланы, длинные, разлетающиеся плащи, банты на топах и блузах заставляют вспомнить о работах великих Кристобаля Баленсиаги и Ива Сен-Лорана.

Первая часть коллекции, собранная из повседневных образов, состояла из элементов, которые мы не часто видим в кутюрных коллекциях: мужского кроя брюки, блейзеры, рубашки, плащи, прозрачные майки. Но каждый предмет одежды, конечно, был создан с использованием самых роскошных тканей. Без вечерних нарядов, разумеется, не обошлось. Тут и прозрачные платья, украшенные цветочной аппликацией, и пышные юбки с накидками-мантиями и объемные платья с оборками. Венчали коллекцию Valentino шляпы-медузы авторства Филипа Трейси.