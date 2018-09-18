1001 тренч Burberry в коллекции Рикардо Тиши

В марте 2017 года Рикардо Тиши объявил о завершении своей двенадцатилетней карьеры в Givenchy, после чего ушел в затяжной отпуск на год. Модные редакторы, журналисты и инсайдеры прочили ему место в Versace – с Донателлой Версаче его связывает многолетняя дружба. Поэтому новость о том, что Рикардо Тиши возглавит Burberry, для многих стала неожиданностью. Последние годы бренд тщетно пытался поднять продажи, поэтому задачей нового креативного директора будет исправить ситуацию. Тиши начал свою работу с кардинальных изменений: отказался от использования меха, поменял логотип и пообещал, что больше нераспроданные коллекции не будут сжигаться (за такую практику марку осудило множество изданий).

Дебютная коллекция получилась огромной – 134 образа в лучших традициях Карла Лагерфельда. "Для отцов и сыновей, матерей и дочерей – это микс британского стиля жизни", – так дизайнер описывал одежду после показа. В одну коллекцию он попытался вместить всё: классические модели бежевых тренчкотов и их модернизированные версии, узкие кожаные юбки в стиле Hermès и спортивные анораки, леопардовый принт и гигантские логотипы. Своё, действительно, мог найти каждый – и буржуазные матроны, и юные хайпбисты, и клерки, и любители минимализма или классики. Последним повезло, в частности. Рикардо Тиши представил несколько десятков вариаций традиционного тренчкота, а фирменная клетка появилась на блузах, футболках, шортах и аксессуарах. Место нашлось даже для вечерних платьев – семь образов закрывали показ.

Сомневаться в коммерческом успехе коллекции не приходится – в ней практически нет не носибельных вариантов. Свою основную задачу Рикардо Тиши выполнил. С другой стороны, это не совсем то, чего ожидаешь от дебюта одного из ключевых дизайнеров нашего времени. Поэтому фанатам итальянца стоит приглядеться к мужской части коллекции, которая смотрится гораздо органичнее и естественнее, а почерк Рикардо Тиши читается невооруженным глазом.