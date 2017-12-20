Действие буквально: Инклюзивный театральный проект в Алматы

В Алматы стартует полугодовой проект по инклюзивному театру "Действие буквально", итогом которого станет спектакль с участием взрослых казахстанцев с ограниченными возможностями. Проект, который будет состоять из нескольких лабораторий, организован международным фестивалем исполнительских искусств «Откровение» при поддержке Фонда Сорос-Казахстан.

Инклюзивный театр – это вовлечение людей с ограниченными возможностями в театральные постановки. Это не любительские спектакли и не обычная попытка их социализации. Особенные люди становятся полноценными актерами и играют наравне с профессионалами, что расширяет не только их возможности, но и возможности театра.

"Сфера реализации прав и свобод людей с особыми нуждами традиционная для нашего фонда. Мы регулярно поддерживаем проекты, направленные на интеграцию, инклюзию и реабилитацию людей с особыми нуждами по всему Казахстану. Мы и наши партнеры постоянно находимся в поиске новых, современных и эффективных форматов работы с наболевшими для нашего общества темами. Проект лаборатории инклюзивного театра – один из итогов такого поиска. Лаборатория объединяет не только две разные группы – людей с нарушением зрения и слуха и людей с ментальными нарушениями здоровья, но и театральное сообщество", – рассказывает Сауле Мамаева, координатор программы "Новые гражданские инициативы" Фонда Сорос-Казахстан.

Первый этап – работа с людьми с ограничениями по слуху и зрению. Лаборатория будет работать с декабря по февраль 2018 года при поддержке Ассоциации деятелей инклюзивного искусства России, которые в этом деле добились большого успеха. Спектакли с участием особенных людей – уже часть общей культуры России, они номинируются на престижные театральные премии. В спектакле российского режиссера Бориса Павловича "Язык птиц" (номинация на "Золотую маску" в 2015 году), который также приедет в Казахстан, люди с диагнозом аутизм играют наравне с актерами. В эти дни в пространстве «Трансформа» проходят первые лекции и тренинги российских специалистов. Лариса Никита и Варвара Коровина расскажут о работе московского центра творческих проектов «Инклюзион», созданного при содействии фонда поддержки слепоглухих «Со-единение», а также об особенностях работы с инвалидами по слуху и зрению в театральной среде. Сергей Чикишев из Нижнего Новгорода поделится опытом создания инновационного образовательного комплекса для глухих «Школ-театр-дом». Также все тренеры проведут практические мастер-классы для артистов театров и людей с ограниченными возможностями, чтобы научить их взаимодействовать на сцене.

На втором этапе наставником проекта станет режиссер из Санкт-Петербурга Борис Павлович, который с февраля по апрель 2018 года будет работать в Алматы с людьми с ментальными нарушениями. В феврале этого года он уже проводил в Алматы мастер-класс для артистов и подростков с аутизмом и синдромом Дауна в рамках лаборатории на фестивале «Откровение».

«Для нас очень важно развитие программы. Существование на сцене актеров с разными возможностями расширяет профессиональный опыт наших театральных специалистов и границы современного театрального искусства Казахстана в целом. Через международный обмен опытом мы надеемся создать новое сообщество профессионального инклюзивного театра, в котором будут осуществляться качественные театральные постановки и междисциплинарные театральные проекты», – говорит Ольга Султанова, директор международного фестиваля исполнительских искусств «Откровение».

Участвовать в проекте «Действие буквально» будут артисты, режиссеры и арт-менеджеры независимых и государственных театров Алматы, а также представители более десятка фондов, работающих с людьми с ограниченными возможностями.