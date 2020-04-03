О любви, трудностях изоляции и собаках: фотографы делятся своей домашней рутиной

Постоянное движение и коммуникация - это, пожалуй, одни из главных источников вдохновения. Но сейчас мир приостановился, а ограничения на передвижения и социальная изоляция сократили окружение до бетонного квадрата квартиры и круга самых близких. В такие моменты, когда каждый оторван от внешнего мира, будто исчезают привычное течение творчества и моменты озарения. Или же, совсем наоборот? Сегодня пять фотографов делятся сериями фотографий, сделанных на протяжении недели карантина, и рассказывают о том, что их вдохновляет во время изоляции.

Сабина Әбдімәлік/Сабина Абдималик

Бұл жобада өз үй тіршілігімді көрсеткім келді. Бәрін шынайы, қаз қалпында түсіруге тырыстым. Қазір ауылдамын. Ауылым Түркістан облысы, Отырар ауданы, Шеңгелді деген жерде. Мен ата-анамның, бауырларымның қасына карантин уақытын өткізуге келдiм. Ауылымда интернет, байланыс құрылғылары жоқ. Соған қарамастан күнде, әр түрлі нәрсе жасауға тырысамын, ауыл өмірін, үй жағдайын көп суретке түсіремін. Таңертең ұйқыдан тұра сала жаттығу жасаймын, шай ішеміз, кесте тігу, түскі - кешкі тамақтардың әр түрін жасау және сыртқа шығып үйдің айналасын тазалаймыз. Кеш болысымен ескі естеліктерді бірге отырып айтамыз. Бұл ойлар бұрыннан ойымда болатын, осы карантин кезiнде ойымды жузеге асыру сәтi келдi.

В этом проекте я хотела показать свою домашнюю жизнь без прикрас. Сейчас я в ауле, который находиться в округе Туркестан, Отрарской области, в местности Шенгельды. На время карантина я приехала домой провести время с семьей. В селе нет интернета и устройств связи, несмотря на это, я стараюсь каждый день посвящать время разным занятиям и часто фотографировать домашний быт и жизнь в ауле. По утрам я делаю зарядку, пью чай с семьей, читаю, вышиваю и изучаю новые рецепты, а также вместе с семьей делаем уборку вокруг дома. А по вечерам собираемся вместе за столом, делясь старыми воспоминаниями. Такая идея фотосерии у меня была уже давно, но во время карантина появилась возможность ее осуществить.

Бахтияр Келис

Представьте свой обычный день. Что вы видите? Мои дни мало чем отличаются друг от друга. С одной стороны, я переживаю больше, чем все поколения людей до меня, а с другой стороны, я не переживаю ничего. Что будет, если заснять мою рутину в одну фотографию? Я вдохновился фотосерией «Театры» Хироси Сугимото, в которой он запечатлевал фильмы в одной фотографии. Мне потребовалось значительно меньше времени, чтобы получить фотографии аналогичные его «Театру». Фотография словно экспонируется пропорционально количеству информационного шума. Его фотографии, в моем понимании, являются портретами фильмов. Мои же меняют содержание так же быстро, как и я переключаю свое внимание.

Экран 1. 9:30 минут. Youtube. Экран 2. 15:00 минут. Сериал. Экран 3. 00:45 минут. Блог. Экран 4. 45:00 минут. Фильм. Экран 5. 15:00 минут. Киберспортивное соревнование, запись. Экран 6. 00:15 минут. Тишина. Экран 7. 10:00 минут. Youtube. Экран 8. 05:00 минут. Instagram. Экран 9. 20:00 минут. Видеоигра.

Чингис Батыргалиев

Сейчас моя рутина заключается в повторении повседневных дел, я разделяю день на три части: чтение, занятие развивающими курсами и бег. В своих фотографиях я делюсь своими наблюдениями и красотой, которую вижу в мелочах. На самом деле, мое видение до и во время карантина не особо поменялось. Просто мир немного изменился.

Оля Сун-Роз

Каждый день в моей семье примерно одинаковая рутина: встаем, едим, играем с малышкой, «гуляем» и греемся под солнышком у окна. С каждым днем все больше начинаю жалеть о тех моментах, когда ленилась выходить на улицу и встречаться с друзьями, и, понимая насколько это будет долго тянуться, немного грущу. Близость - наверное, так бы я назвала тему, которую я затронула в этом проекте. Люди, находясь на карантине, осознают, что для них значит близость с другим человеком. Для кого-то, как для меня, она жизненно необходима. Для кого-то она может быть деструктивна. На данные фотографии меня вдохновил недавно просмотренный французский фильм «Портрет девушки в огне». Происходящее в фильме напомнило мне то, как мы проводим время дома. В фильме запечатлена совместная жизнь нескольких женщин, их отношение друг другу, близость и равенство. В фильме есть кадр с зеркалом, который напомнил мне, как мой муж Марк рисовал меня.

Марина Айбасова

Моя рутина в этот период - это просыпаться в большом новом доме. У тебя большая семья и две собаки, на которых невозможно долго сердиться, даже если они съели твои свежепосаженные ежемалину и яблоню. Муж, который читает, пока ты готовишь или моешь посуду. Маленькие путешествия в Ушконыр. Дни длинные и теплые. Каждый вечер турнир по футболу плавно переходящий в турнир по шахматам. Это печеная картошка под дождем и мамин домашний айран перед сном. Снимала не только для проекта, но и для себя, для души. Вот мы и маленькая часть нашего карантина.