Почему всем нужно смотреть аниме про спорт

Аниме, как отдельный жанр киноискусства и массовой культуры, можно изучать долго. Он оброс собственной мифологемой и поджанрами. Один из самых необычных – спортивное аниме. Сегодня мы разберем историю поджанра, его основные характеристики и подскажем, с чего стоит начать, чтобы втянуться.

История

Вся история аниме тесно связана с мангой, спортивное аниме не исключение. Отсчет стоит брать с октября 1964 года – важной вехи для послевоенной Японии и культуры спортивной манги (и впоследствии аниме). Главное событие того года – летние Олимпийские игры в Токио. Это было время, когда спортивные достижения для страны имели идеологическое и даже национальное значение. Это особенно актуально для Японии, которая все еще страдала от сложной послевоенной политики и статуса “проигравшей” страны. Постепенное экономическое, технологические и социальное развитие предвещало крупные изменения. А Олимпиада и 16 золотых медалей – отличная мотивация. Вместе с этим особую популярность начали набирать недельные журналы (Shonen Magazine), которые публиковали мангу. Если объединить два тренда, получится новый поджанр - супо-кон (словосложение: супо – спорт и кон – мужество). Его основные характеристики, как и в каждом втором японском произведении - напряженные усилия и выдержка героев. Но сюжеты супо-кона скорее фокусировались на преодолении сложностей и развития своих способностей как атлета. Супо-кон учил, что преодоление - это куда более важная и красивая цель, чем непосредственно сама победа. Один из главных мэтров этого направления - Такамори Асао, известный под псевдонимами Икки Кадзивара и Такамори Асаки. Его манги Kyojin no Hoshi (бейсбол) и Ashita no Joe (бокс) выходили начиная с 1966 по 1971 и 1967 по 1971. Они стали прототипом нового жанра и определили направление поп-культуры современной Японии. Литературный критик Одзаки Хоцуки писал: “Секрет популярности манги супо-кон Икки Кадзивары заключается не столько в изображении людей преданных спорту, сколько в их стремлении к настоящему расцвету молодости и пути настоящего человека”. Главного персонажа супо-кона можно описать тремя японскими символами, которые обозначают “сила воли”, “дисциплина” и “выносливость”.

Мотивация и борьба

Если супо-кон был актуален для послевоенной Японии, то насколько актуальным поджанр остается сейчас? Как оказалось, жанр более чем актуален. Супо-кон появился благодаря историческому контексту, да. Но язык, с помощью которого авторы пытаются коммуницировать, универсален. Каждый знаком c борьбой, горечью поражения и ощущением преодоления самого себя. По факту это и есть спорт. Стоит добавить к этому интересный сюжет и прописанных персонажей, получается идеальный продукт поп-культуры, который говорит со зрителями на понятном языке. Но супо-кон переходит на уровень глубже. Один из главных приемов жанра – мотивация. И здесь стоит на минуту вернуться к Олимпиаде 1964 года. В финале по дзюдо Акио Каминага проигрывает Антону Гесинку - японец в традиционном японском виде спорта проигрывает голландцу. Для японцев это был момент, который поднял вопрос физиологии и именно физиология стала одним из ключевых моментов супо-кона.

Главный герой – зачастую бесталанный неудачник. Например главный герой Haikyuu! Хината Шоё мечтать играть в волейбол на национальном уровне, но из-за низкого роста (164 см) становится объектом для насмешек. Наставники, друзья, другие игроки неоднократно ему напоминают, что “волейбол – это игра роста”. И в противопоставление всегда ставятся западные спортсмены, чей рост достигает двух метров. Так начинается постоянное сравнение условного “японского” и “западного” подхода, противопоставление упорного труда и врожденного таланта. Но, как и в случае с борьбой, мотивация становится еще одним словом универсального языка супо-кона. Об этом говорят и рейтинги. На днях прошла премьера четвертого сезона Haikyuu! и по запросам аниме попало на первое место в японских трендах Twitter и пятое в мировых.

Обучающий элемент

Но кроме мыслей о сложностях бытия и силе воли, супо-кон аниме вполне себе может рассказать и обучить спорту. Конечно, это зависит и от исходного произведения, например Baki the Grappler (дословный перевод – борец Баки) не имеет ничего общего с борьбой, хоть и соответствует жанровым нормам супо-кона. Но тот же Haikyuu! создавался фанатами спорта, которые четко понимают правила игры, техники, стратегии и историю. Например, Hajime no Ippo разбирает настоящие техники реальных боксеров, так благодаря Иппо в поп-культуре стал знаменитым прием “Солнышко Демпси” (Dempsey Roll) – фирменный прием главного героя. Еще один интересный пример – Yuri!!! on Ice про фигурное катание. Один из героев – Отабек Алтын, казахский профессиональный фигурист родом из Алматы. Персонаж основан на образе Дениса Тена, и Отабек в аниме исполняет настоящую программу Дениса.

Чтобы начать знакомство с жанром, мы подготовили небольшую подборку из пяти серийных аниме.

1 Haikyuu!

Волейбол

4 сезона



2 Ping Pong: The Animation

Настольный теннис

1 сезон



3 Yuri!!! on Ice

Фигурное катание

1 сезон



4 Hajime no Ippo

Бокс

3 сезона