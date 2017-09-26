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В Бронксе откроется музей хип-хопа
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Крутые новости для поклонников жанра – музей хип-хопа, проект которого находится в разработке уже несколько лет, нашел свое место. Он откроется в Бронксе, районе, где зародился сам жанр музыки.
Музей станет главным проектом Bronx Point, крупного строительного объекта, в состав которого войдут несколько помещений. В нем расположатся торговые, культурные и научные учреждения. По словам председателя совета директоров Роки Букано, музей откроется в 2022 году. В нем будут собраны редкие артефакты, связанные с миром хип-хопа, видео, фотографии, архивные документы, а в самом музее будут регулярно проходить перформансы и выступления. Председателем музея станет Кертис Блоу, LL Cool J – почетным членом консультативной группы, а Ice-T войдет в совет директоров.
City announces Bronx Point, a waterfront development that will create open space & 600 affordable housing units: https://t.co/zRp1OvqjZm pic.twitter.com/IQ7KuAfVl4— NYCEDC (@NYCEDC) September 22, 2017
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