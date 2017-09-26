В Бронксе откроется музей хип-хопа

Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?

Крутые новости для поклонников жанра – музей хип-хопа, проект которого находится в разработке уже несколько лет, нашел свое место. Он откроется в Бронксе, районе, где зародился сам жанр музыки.

Музей станет главным проектом Bronx Point, крупного строительного объекта, в состав которого войдут несколько помещений. В нем расположатся торговые, культурные и научные учреждения. По словам председателя совета директоров Роки Букано, музей откроется в 2022 году. В нем будут собраны редкие артефакты, связанные с миром хип-хопа, видео, фотографии, архивные документы, а в самом музее будут регулярно проходить перформансы и выступления. Председателем музея станет Кертис Блоу, LL Cool J – почетным членом консультативной группы, а Ice-T войдет в совет директоров.