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Marvel посвятит комикс The Weeknd
И его герою Старбою
После нескольких тизеров в социальных сетях Абель Тесфайе наконец сделал объявление. На фестивале "Комик-кон" в Нью-Йорке певец представил свой новый проект, который будет создан совместно с издательством Marvel – cобственный комикс о его герое Starboy.
Идея о создании героя вдохновлена суперуспешным альбомом 2016 года. Новый персонаж вселенной Marvel полностью срисован с самого певца. "Starboy – следующая глава этой хроники, этой саги... Наверное, я бы назвал это четвертой главой. Он персонаж, которого я создал. На самом деле это даже забавно, что из него захотели сделать героя комиксов. Он классный и крутой. А еще он очень храбрый персонаж, который наверняка есть где-то внутри у каждого из нас", – рассказал певец на презентации проекта.
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