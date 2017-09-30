Казахстанский художник Асхат Ахмедьяров создал инсталляцию для Hennessy

The Silk Road Odyssey by Hennessy X.O. – это совместный проект с National Geographic, посвященный культурному наследию Шелкового пути. В нем приняли участие семь художников из разных стран – Китая, Кыргызстана, Грузии, Азербайджана, Турции, Узбекистана и Казахстана. Каждый из них создал инсталляцию, побывав на родине производства напитка Hennessy – городе Коньяк.

Казахстан представлял художник Асхат Ахмедьяров, один из участников арт-группы "Кызыл трактор". Свои работы он посвящает историческим, социальным и политическим событиям постсоветского Казахстана. "Несмотря на тот факт, что это заказная работа, мне близка тема, поднятая Hennessy", – рассказал художник. При создании работы "Наполняя чашу", деревянной скульптуры из карагача, напоминающей своей формой бутыль, художник обращался к объектам, которые связывают прошлое и настоящее. Старый центр Астаны, городской рынок, цветная керамика и памятники Западного Казахстана – вещи, составляющие культурное наследие, оставленное Шелковым путем.

После того, как работы будут представлены во всех городах, инсталляции отправятся в Европу.