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Культура / Новости

Казахстанский художник Асхат Ахмедьяров создал инсталляцию для Hennessy

"Наполняя чашу"

Асхат Ахмедьяров
Дина Байтасова
Оливье Польт
Аюна Кукшинова
Жанна Бергалиева, Елена Кузнецова
Анастасия Пак
Жандарбек Сарсенбаев
Катерина Милославская
Асхат Ахмедьяров
Дана Байжуманова
Валентин Басангов, Диана Азимова
Диана Сулеймбекова
Катя Серебряная
Сусанна Григорьян
Катя Серебряная, Куат Абешев
Мадина Сулейменова
Анастасия Шиянова
Аскар Байтасов, Жамиля Абилова
Жульен Морель
Жульен Морель, Асхат Ахмедьяров, Оливье Польт
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Аюна Кукшинова
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Жанна Бергалиева, Елена Кузнецова
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Анастасия Пак
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  • 34
Жандарбек Сарсенбаев
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Катерина Милославская
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Асхат Ахмедьяров
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Дана Байжуманова
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Валентин Басангов, Диана Азимова
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Диана Сулеймбекова
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Катя Серебряная
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Катя Серебряная, Куат Абешев
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Мадина Сулейменова
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Анастасия Шиянова
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Жульен Морель, Асхат Ахмедьяров, Оливье Польт

The Silk Road Odyssey by Hennessy X.O. – это совместный проект с National Geographic, посвященный культурному наследию Шелкового пути. В нем приняли участие семь художников из разных стран – Китая, Кыргызстана, Грузии, Азербайджана, Турции, Узбекистана и Казахстана. Каждый из них создал инсталляцию, побывав на родине производства напитка Hennessy – городе Коньяк. 

Казахстан представлял художник Асхат Ахмедьяров, один из участников арт-группы "Кызыл трактор". Свои работы он посвящает историческим, социальным и политическим событиям постсоветского Казахстана. "Несмотря на тот факт, что это заказная работа, мне близка тема, поднятая Hennessy", – рассказал художник. При создании работы "Наполняя чашу", деревянной скульптуры из карагача, напоминающей своей формой бутыль, художник обращался к объектам, которые связывают прошлое и настоящее. Старый центр Астаны, городской рынок, цветная керамика и памятники Западного Казахстана – вещи, составляющие культурное наследие, оставленное Шелковым путем. 

После того, как работы будут представлены во всех городах, инсталляции отправятся в Европу. 

 

Buro247.kz

  • Фото: Марина Карпыкова

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