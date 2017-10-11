Картину Леонардо да Винчи за $100 миллионов выставят на Christie's

15 ноября в Лондоне состоятся вечерние торги аукциона Christie's. Главными экспонатами станут работы Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и Энди Уорхола "Тайная вечеря". Первое полотно эксперты оценивают в рекордные $100 миллионов, вторую – в два раза меньше. Не исключено, что торги превзойдут ожидания. "Спаситель мира" считается последней работой итальянского художника, которая была написана во время "миланского периода", приблизительно в 1500 году. В это же время Леонардо писал легендарную "Тайную вечерю", именно поэтому долгое время считалось, что автор "Спасителя мира" не сам художник, а один из его учеников.

"Спаситель" окружен тайной, искусствоведы и культурологи долгое время спорили о подлинности и истории этого сюжета. По слухам, картина была написана для французского королевского дома, после она стала частью коллекции короля Англии Карла I. Когда его казнили "Спаситель мира" ушел с молотка неизвестным лицам. Вернул ее в королевскую коллекцию король Карл II. После работа переходила из одной частной коллекции в другую.

В 1958 году картина была продана на аукционе Sotheby's за ничтожные 45 фунтов. Низкая цена была следствием того, что полотно считали копией (долгое время о местонахождении работы Леонардо было неизвестно ничего). Ценность выросла, когда "Спаситель мира" попал в руки арт-дилера Роберта Саймона. Благодаря ему картина прошла несколько европейских комиссий и, наконец, была признана оригиналом, принадлежащим кисти Леонардо.

"Спаситель мира" на аукционе Christie's будет выставлен как специальный лот на торгах "Послевоенное и современное искусство". Леонардо да Винчи и Энди Уорхол – художники разных школ. Несмотря на это они будут выставлены на аукционе вместе. "В этом мы видим диалог двух художников, тема в работах которых одна – библейский сюжет. Кроме этого, мы хотим "нарушить" некоторые законы продаж на акционах", – говорит Лоик Гоузер, глава отдела современного искусства центра Рокфеллера.