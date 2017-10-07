Джеки Чан подтвердил продолжение "Часа-пик"

С выхода последнего фильма "Час-пик 3" прошло более семи лет. На днях исполнитель главной роли Джеки Чан подтвердил, что он дал согласие на съемки четвертой части франшизы.

Об этом актер рассказал в интервью The Cruz Show. "В течение последних нескольких лет мы постоянно отказывались от сценария, но в этом году мы наконец утвердили его", – прокомментировал Джеки Чан. По его словам, финальная версия сценария будет готова уже к концу месяца, и съемки начнутся уже в следующем году.

Единственная проблема заключается в том, подпишет ли контракт его постоянный партнер по фильму Крис Такер, исполняющий роль детектива Джеймса Картера. "Съемки точно начнутся уже в январе следующего года, если Крис согласится принять участие в проекте", – рассказал актер.