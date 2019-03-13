Музей им. А. Кастеева: какие коллекции смотреть и чему научиться в свободное время?

Узнали о коллекциях музея, самых знаменитых экспонатах и чем там можно себя занять кроме экскурсий.

В фонде музея им. А. Кастеева насчитывается около 23 000 экспонатов. Многие ошибочно думают, что здесь нет ничего, кроме постоянных экспозиций. На самом деле музей представляет собой целый научно-исследовательский центр с мастер-классами, сериями лекций и многочисленными интерактивными занятиями. Он постоянно развивается – стоит зайти на Instagram-страницу музея, где не только выставляют афиши, но и рассказывают об истории картин, имеющихся в фонде музея. И всё же главное достояние музея – его коллекции.

Всего в музее представлены шесть коллекций, размещенных в четырнадцати залах: декоративно-прикладное искусство Казахстана, изобразительное искусство Казахстана, русское искусство, искусство западной Европы, искусство Востока и зарубежное искусство ХХ века.

Основные залы:

В первом зале представлено декоративно-прикладное искусство Казахстана. Здесь посетители могут увидеть ковры из войлока, украшения и мебель XIX-XX веков. Можно посмотреть старые оцифрованные черно-белые видеоматериалы – например, увидеть, как ткали ковры.

Далее – зал искусства западной Европы с оригинальными картинами и скульптурами XVI-XIX веков. Здесь располагаются работы итальянских, фламандских, голландских, немецких и французских художников, работавших в стиле классицизма, рококо и барокко. Представлены картины Луки Камбиозо, Франса Поурбуса, скульптуры Антуана Куазево и Жана-Антуана Гудона. Произведения этих двух скульпторов – Куазево и Гудона – украшают сады и парки Версаля.

Отдельный зал посвящен творчеству Абылхана Кастеева. В экспозиции есть портреты самых знаменитых личностей того времени: "Портрет народного акына Жамбыла" (1937), "Юный Абай" (1945), "Портрет Чокана Валиханова" (1951), "Портрет Кенесары Касымова" (1937). Также в зале можно увидеть картины, отражающие реальные события времени, в котором жил художник. Несмотря на лиричность картин, Кастеев затрагивал серьезные темы, вроде бесправие женщин 30-40-х годов, индустриализация и т.д. В одной из своих самых знаменитых картин – "Турксиб" (1969) – он запечатлел исторический момент запуска первого поезда по Туркестано-Сибирской магистрали (железной дороге, соединившей две огромные части страны – Сибирь и Среднюю Азию).

В залах изобразительного искусства Казахстана 1930-80-х годов представлены все этапы развития изобразительной школы страны. Открывает экспозицию картина Николая Хлудова "В юрте" (1891), художник был членом Императорского Русского географического общества.

В Казахстане в 1930-х годах открываются первые галереи, начинают работать профессиональные художники, такие как Александр Риттих, который учился в Мюнхенской академии, Алексей Бортников и многие другие. Сергей Богданов пишет "Портрет казашки в национальном костюме" (1935), но он не единственный – многие приезжие художники находят вдохновение в колорите и культуре народа страны. Так, появляются красочные работы Леонида Леонтьева, к примеру, картина "Колхозный базар", идеально передающая ауру восточных рынков. Все работы можно увидеть в зале казахстанского искусства.

В 1950-1960-х годах появляются работы учеников художников 30-40-х годов, которых называют "шестидесятниками". В их работах становятся заметны надежда, оптимизм. В зале, посвященном этому периоду, представлена картина Абрама Черкасского – "Дина Нурпеисова и Джамбул Джабаев" (1946), это одно из первых произведений, выполненных в таком большом формате: размер холста – 196,5 х 195 см. Черкасский в дальнейшем стал учителем многих знаменитых художников республики. В музее можно увидеть и знаменитую картину Канафия Тельжанова "Кок-пар" (1960) – она выполнена в ещё большем масштабе – 150 х 325 см. Одна из лучших картин того времени – "Портрет Куляш Байсеитовой в роли Кыз-Жибек" (1962) Гульфайрус Исмаиловой – тоже украшает музей.

Примечательно, что именно в это время, в 1950-х, начинает свою деятельность первый казахстанский профессиональный скульптор – Хакимжан Наурызбаев. Посетители музея могут оценить его скульптуру "Курмангазы" 1958 года.

В 60-70-х годах произведения казахстанского искусства приобретают новый характер, художники всё чаще выбирают линейный ритм, монументальность и обобщение. Фокусом их работ становятся личность, судьбы людей и их индивидуальность. Например, в картине "Счастье" (1966) Салихитдин Айтбаев поделился своим видением казахстанской молодежи, в картине пара изображена величаво, с сильными фигурами тел.

В зале современного искусства Казахстана можно увидеть одни из самых ярких направлений в живописи и скульптуре. За этот период Казахстан обрел независимость, а влияние политических и культурных изменений в стране отобразились в работах художников. Например, Галым Маданов в работе "Отблески молчания" (1994) ставит задачу побудить народ к тому, чтобы он вспомнил о своих истоках. Художники нового времени изучают работы "шестидесятников", видят творчество и живопись как путь к самовыражению.

Далее – коллекция русского искусства XVII - начала XX века, в ней свыше 1200 экспонатов. Древнерусская иконопись, работы старообрядцев, светская живопись периода правления Петра I. На смену светской живописи пришли классицизм и романтизм. В экспозиции музея картины Ивана Айвазовского "Море" (1881), Ильи Репина "Портрет В.В. Битнера" (1912), "Киргизский мальчик" (1914) Павла Кузнецова.

Самая большая коллекция в музее – искусство советского периода. В ней насчитывается 3,5 тысяч экспонатов, но, к сожалению, из-за нехватки площади, экспозицию вынуждены периодически менять, чтобы была возможность показать все картины. В фонде музея есть произведения в стиле социалистического реализма и абстракционизма. Одно из самых узнаваемых полотен – картина Мартироса Сарьяна "Посёлок" (1932), она представляла советское искусство в США, Венеции и Флоренции. Здесь же и картина ученицы Малевича Ольги Розановой "Беспредметная композиция" (конец 1910-х) в стиле супрематизма. Здесь же можно найти "скандальную" картину Павла Никонова "Наши будни", выполненную в "суровом стиле", которой художник хотел обратить внимание на реальную жизнь советских людей. Работа была одной из тех, что вызвала резкое недовольство Хрущёва на выставке "Новая реальность" в Московском Манеже в 1962 году. Ему она настолько не понравилась, была "выслана" в Казахстан.

Последний зал состоит из коллекции искусства Востока XVIII-XIX веков. В музее представлены более тысячи экспонатов из Китая, Японии, Индии, а также произведения, созданные дунганами и уйгурами. Посетители могут увидеть крайне детализированные произведения искусства, вазы IX века с изображениями религиозных композиций, халат из шелка, предметы быта, мебель, фарфоровые изделия и многое другое.

Экскурсии по музею проводятся на казахском, русском и английском языках. В музее действуют два вида экскурсий: обзорные – только для взрослых, и по залу – для школьников и для всех желающих. Обзорная – 5000 тенге за 1,5 часа. Детальная экскурсия по одному залу – 2500 тенге для школьников и студентов, для взрослых – 3000. Входной билет в музей для взрослых стоит 500 тенге, для школьников и студентов, обучающихся в художественных учебных заведениях, – 200 тенге. Для пенсионеров и студентов других учебных заведений билет будет стоить 300 тенге. Для ветеранов, людей с ограниченными возможностями и детей дошкольного возраста – вход бесплатный. Музей открыт каждый день, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00.



Сейчас большинство залов – зал искусства Востока, советского искусства, искусства Казахстана с 1930-х годов до современного Казахстана и половина зарубежной коллекции – закрыты на демонтаж; работники обещают, что залы откроются в скором времени уже в улучшенном состоянии.

Временные выставки:

На данный момент в музее действуют три временные выставки: выставка городских пейзажей "Из верненских кварталов на проспекты Алматы", "Женских ликов золотая россыпь", посвященная Международному женскому дню. Авторы представленных на ней работ – художницы. А 12 марта состоялось открытие передвижной выставки из Японии «Современные нэцкэ из дерева». Нэцкэ – миниатюрные резные фигурки из слоновой кости или дерева. В древности японцы использовали нэцкэ для того, чтобы прикрепить что-нибудь к поясу кимоно, либо просто в качестве украшения. Несмотря на свой маленький размер, многие из древнейших изделий стоят тысячи долларов, а самая дорогая из нэцкэ – "Кирин" – один миллион долларов.

Это не все выставки, которые проходят сейчас в музее. Только с начала марта в музее открылось шесть выставок.

Кружки и мастер-классы по искусству:

На месте старой художественной студии на первом этаже здания недавно открылся кружок "Арт-лаборатория". В лаборатории учат рисовать детей и взрослых. Цены на обучение варьируются от 15,000 тг до 20,000 тг за 8 занятий, каждый урок длится полтора часа. Сейчас занятия проводятся только по выходным. В планах проводить уроки по будням, когда наберется группа. При студии работает авторская мастерская художника Галыма Оспанова, но он обучает только взрослых. В "лаборатории" так же проводятся мастер-классы – например, можно заказать мастер-класс по живописи, прикладному искусству, скульптуре или лепке. Ограничений по возрасту нет.

Во время школьных каникул музей организует недельные мастер-классы по десяти видам искусства. В них входят гончарный круг, живопись, лепка, плетения. Записаться может любой желающий, уроки проводятся с 12:00 до 17:00. Мастер-классы проводят сотрудники музея.

Частная картинная галерея "Жауhар":

Галерея была основана в 2005 году. В "Жауhар" представлены на продажу работы классиков казахстанской живописи – Абылхана Кастеева, Гульфайрус Исмаиловой, Айши Галимбаевой, Жанатая Шарденова. Помимо казахстанских художников продаются и работы Александра Бенуа, Николая Рериха, Льва Бакста. Стоимость картин от 20 000 тенге до 150 000 долларов.

Академия при музее:

Каждый квартал в музее проводится цикл лекций Әсем Әлем. Это курс эстетико-образовательной программы, нацеленной на обучение теории и истории декоративно-прикладного искусства Казахстана. Обучение ведется путем изучения народных традиций, видов изобразительного искусства и судьбах казахстанских мастеров-художников. Курс состоит из 22 уроков. В марте начинается цикл на казахском языке, а в сентябре на русском, занятия проводятся по вечерам, с 19:00 до 20:30. Обучают штатные специалисты музея.

Библиотека:

Мало кто знает, но в музее есть специализированная библиотека, посвященная искусству. Она открыта всем желающим. Большинство книг об искусстве, есть досье на казахстанских художников, каталоги работ и альбомы. Так же здесь можно найти дарственные книги от Франции, Эрмитажа, Италии.

Отдел реставраций:

В отделе четыре мастерских по живописи, графике, прикладному искусству и скульптуре. Реставраторы работают не только над экспонатами музея Кастеева, в настоящее время они работают над 40 произведениями живописи из фонда Карагандинского областного музея изобразительного искусства. На работу отдела надеются многие областные музеи, работники отдела обучают молодых специалистов, которые в последующем работают в национальных музеях страны.

Друзья музея:

Любой желающий может внести свой вклад в развитие музея став "другом музея". Чтобы войти в состав клуба необходимо преобрести индивидуальную карту, в зависимости от годового взноса можно выбрать три формы членства: "Золото" - 25 000 тенге в год, "Серебро" - 10 000 тенге в год и "Стандарт" - 5 000 тенге в год. Каждая карта дает носителю пакет привилегий, бесплатный вход в залы с постоянной экспозицией, скидки на сувениры и многое другое, а главное - членство в клубе поможет реализовать интересные проекты музея.