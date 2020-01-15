Жизнь в стиле lo-fi. Это как?

Сумасшедший темп жизни диктует свои правила. Мода, еда, кино, музыка, технологии, все работает в бесконечном цикле потребления. В ответ появляется lo-fi – странная философия создания музыки, которая противопоставляет себя быстрому темпу. Но что такое lo-fi?

Лоу Фиделити

Lo-fi - сокращение от low fidelity. Если переводить дословно, то получится что-то вроде "низкое качество". Что это значит? Это совокупность подхода, философии и эстетики, но lo-fi ассоциируют в первую очередь с музыкой. Как отдельное культурное направление lo-fi оформилось относительно недавно, но из-за расплывчатого определения выделить конкретные временные рамки невозможно.

Lo-fi - это музыка, сохраняющая ощущение самодела. Разные скрипы, хрусты и помехи при записи были как раз характерны для гаражного рока и панка, потому что музыканты записывались в домашних условиях. Из-за этого и запись звучала по-особенному. Несовершенства становились частью эстетики, пусть и неосознанно. С развитием технологий вся популярная музыка стремилась к кристально чистому звуку. Кто бы мог подумать, что появится спрос на намеренно "низкокачественное" звучание. Однако, старый рок все же lo-fi только с точки зрения техники и чувства DIY. Современный же lo-fi - это нечто более эфемерное. При прослушивании такой музыки часто говорят о чувстве "тепла". Оно появляется опять же из-за тех "несовершенств" записи, но обладает четким набором знакомых инструментов. Здесь мы подходим к самому важному историческому этапу в культуре lo-fi - появление интернет-радио, где 24/7 играет lo-fi хип-хоп.

Музыка, которая подходит всем

Радио представляет из себя бесконечную петлю анимации, состоящую из уставшей аниме-девочки, которая без остановки пишет что-то. Все это происходит под аккомпанемент ударных партий с мягкими клавишными и гитарными аккордами в медленном темпе. Это непрерывная трансляция на YouTube продолжается уже несколько лет. За это время появились сотни каналов-подражателей. Но, что удивительно, все они ссылаются друг на друга, создавая большое дружное сообщество. Считается, что на создание lo-fi хип-хопа как поджанра, повлияли два битмейкера - J Dilla и Nujabes, легенды индустрии, которые запомнились "мягкой" музыкой и сэмплированием джаза. Интересно, что родились они в один день - 7 февраля 1974 года и оба умерли при трагичных обстоятельствах.

Что придает хип-хопу ощущение lo-fi? Мы уже сказали об инструментах и основной структуре, но главное - детали. Музыканты часто набрасывают поверх всего трека белый шум или шум дождя, как бы создавая помехи, делая качество всей записи "ниже". Для сэмплов используются не только джазовые партии, но и записи разговоров (обязательно в низком качестве) и отрезки диалогов из фильмов. Все это создает ощущение присутствия, вы будто сидите со своими знакомыми, и музыка - саундтрек вашего вечера. Почти все lo-fi радио на YouTube для визуального оформления используют цикличные рисованные анимации. Чаще всего предпочтение отдается анимешным героиням, что, возможно, связано с тем, что Nujabes работал над музыкой в аниме "Самурай Чамплу". В целом, все это и должно создавать то самое неуловимое "тепло".

Lo-fi изначально рассматривался как музыка для учебы и отдыха. Но ее магия в том, что она подходит практически под любое настроение. В качестве примера возьмем названия плейлистов с канала the bootleg boy: "слушаем lo-fi в снежную бурю", "слушаем lo-fi в одиночестве на Новый год", "слушаем lo-fi, пока катаемся ночью по городу", "грустный lo-fi для сна", "слушаем lo-fi, пока над головой взрываются салюты" и самый атмосферный плейлист - "сейчас шесть утра, и я все еще скучаю по тебе". Все это абсолютно разные состояния, но, наверное, знакомые каждому. И в этом смысле lo-fi объединяет всех не столько по музыкальным предпочтениям, сколько по душевному состоянию. Lo-fi отказывается от сумасшедшего темпа современности и стремления к идеалу - это своеобразный протест без лишнего шума.